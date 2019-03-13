Dolar kaç para, dolar fiyatı, dolar kuru canlı

En güncel ve anlık döviz kurları, anlık dolar kuru, anlık euro kuru son dakika merak konu oldu. 13 Mart Çarşamba dolar kuru en son ne kadar oldu? Bu sayfamızdan canlı dolar fiyatlarını güncel olarak grafik üzerinden saat saat takip edebilirsiniz. Dolar ne kadar bugün 2019, dolar ne kadar canlı, dolar ne kadar alış, dolar ne kadar yapıyor, dolar ne kadar euro ne kadar? Sorularının cevabı araştırılmakta. TÜİK, açıklanan GSYH sonuçlarına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Dolar/TL geçen hafta yaşanan sert satış baskısı ardından yatay seyrediyor. Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından dolar dün yükselişe geçmişti. 13 Mart Çarşamba dolar kurunda son durum ise dolar alış 5,4560 TL dolar satış 5.4596 civarında seyrediyor. Euro/TL ise alış 6,1591, satış ise 6,1645 TL seviyesinde hareket ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), açıklanan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarına ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan yorumların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. TÜİK'in internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı yayın organlarında, GSYH'nin dolar bazında kur düşük gösterilerek yüksek hesaplandığı iddiasında bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "TÜİK, 1987 ve 1998 bazlı GSYH serilerinde olduğu gibi mevcut 2009 baz yıllı seride de ABD doları cinsinden yıllık GSYH hesabında aynı yöntemi kullanmaktadır. Hesaplamalarda, ithalata göre ağırlıklandırılmış günlük TCMB döviz kuru kullanılmıştır. 2018 yılında ithalat, yılın ikinci yarısında ilk yarısına göre daha az gerçekleşmiş olup, bu sebeple yılın ikinci yarısındaki kur daha düşük ağırlık almıştır. İlave olarak, kurun yılın ikinci yarısında ilk 6 aya göre daha yüksek olması sebebiyle, GSYH hesabında kullanılan kur aritmetik ortalama ile hesaplanan TCMB dolar satış kurundan farklılaşmıştır." Açıklamada, bu konu veya açıklanan tüm verilerle ilgili doğru bilgiye erişim için TÜİK'in bütün iletişim kanallarının açık olduğu da kaydedildi.