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Ekonomi Bakan Şimşek'in Yapamadığını Google Yaptı! Doları 2 Saatlik Düşürüp Çıkardı!
Ekonomi

Bakan Şimşek'in Yapamadığını Google Yaptı! Doları 2 Saatlik Düşürüp Çıkardı!

Yeniakit Publisher
2023-10-30 01:08:00 - 2023-10-30 01:17:40
Bakan Şimşek'in Yapamadığını Google Yaptı! Doları 2 Saatlik Düşürüp Çıkardı!

Maaliye Bakanı Şimşek'in dolar kurunu düşürmek üzere Merkez Bankası'na faiz yükselttiği dönemde bakanın yapamadığını Google yaptı. Ve doları 28tl den 24tl ye indirdi

Maaliye Bakanı Şimşek'in dolar kurunu düşürmek üzere Merkez Bankası'na faiz yükselttiği dönemde bakanın yapamadığını Google yaptı. Ve doları 28tl den 24tl ye indirdi

Google’da dolar kuru 24 TL’ye düştü mü? Bu soru, son saatlerde sosyal medyada ve internet kullanıcıları arasında büyük merak uyandırdı. Doların, Google’ın arama kısmında 24,05 TL olarak gösterilmesi, bir sistem hatası sonucu ortaya çıkan bir durum olarak açıklandı. Ancak Google tarafından bu hatanın neden kaynaklandığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dolar kuru, Merkez Bankası’nın faiz kararının ardından dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyordu. Son olarak Cuma günü piyasaların kapanmasıyla 28 lira 16 kuruş seviyesinde olan dolar, hafta sonu Google’da arama yapan kullanıcıları şaşırttı. Google’da "Dolar ne kadar oldu", "Dolar kaç TL", "Dolar ne kadar" ve sadece "dolar" araması yapan kullanıcılar, doların 24,05 liraya kadar düştüğünü gördü. Bu durum, sosyal medyada da gündem oldu ve doların gerçek değerinin ne olduğu tartışıldı.

Google'un Hatası Doları 4tl Düşürdü

Google’ın dolar kurunu yanlış göstermesinin bir sistem hatası olduğu düşünülürken, bu hatanın neden 24,05 TL olarak belirlendiği ise bilinmiyor. Bazı kullanıcılar, bu rakamın Google’ın dolar kurunu tahmin etmeye çalıştığı bir algoritma sonucu ortaya çıktığını iddia ederken, bazıları ise bunun sadece bir rastlantı olduğunu savundu. Google konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı için bu sorunun cevabını bulmak zor görünüyor.

Google’ın dolar kurunu yanlış göstermesi, internet kullanıcılarının güvenini sarsacağı belirtilirken, Google’ın bu hatayı tekrarlamamak için ne gibi önlemler alacağı merakla bekleniyor
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