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Ekonomi Dolar için ağızları açık bırakan tahmin: Dolar kuru o tarihte 10 liraya çakılacak
Ekonomi

Dolar için ağızları açık bırakan tahmin: Dolar kuru o tarihte 10 liraya çakılacak

Dolar kurunun 19 TL’ye doğru adım adım ilerlemesinin ardından konuşan Engin Avcı, dolar kuru için 10 lira tahminini yineledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 14:55:00 -
Dolar için ağızları açık bırakan tahmin: Dolar kuru o tarihte 10 liraya çakılacak

2022 yılının başında dolar kurunun 6 ila-10 lira arasına gerileyeceğini iddia eden araştırmacı yazar Engin Avcı'dan yeni açıklamalar geldi.

Kişisel Youtube kanalı üzerinden konuşan Engin Avcı, yıl sonu için tahmininin arkasında olduğunu söyledi.

Engin Avcı yaptığı açıklamada, "Geçici süre döviz 15-20 olmuş, bunlara çok güvenmemek gerekiyor. Geçen yıl Ocak ayında yıl sonu hedefi verdi. Mayıs ve Haziran’da tekrarladım. 2022 kapanış hedefimdir. Şahsi analizimdir. Türkiye Kasım ayından Aralık ayına geçerken bu operasyonu yerinde ve zamanında yapmak zorunda. Ben dokuz ay önce bunları söyledim. Kağıt parçalarından uzak durun. Benim görüşüm hala aynı. 2022 sonuna doğru biz dövizin tepetaklak olacağını ve rezerv para olmaktan çıkacağını söylüyoruz. Operasyon yakın. Uluslararası bir operasyon geliyor." dedi.

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