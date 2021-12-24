Dolar hezimetini unutturma telaşı! CHP'nin imdadına yandaş anketçi yetişti

yeniakit.com.tr

CHP yandaşı Aksoy Araştırma Başkanı Ertan Aksoy, fondaş TELE 1'de sallamasyon anketini açıkladı.

Dolar hezimetini unutturma telaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi sonrası çöken doların altında kalan CHP'nin hezimetini unutturmak için harekete geçen Aksoy Araştırma, masa başında yaptığı anketi paylaştı.

Adını 'Türkiye Gündemi 2021 51. Hafta' olarak açıkladıkları anketin oranları ise görenlere kahkaha attırdı.

Ertan Aksoy, “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna karşılık şu cevapların verildiğini öne sürdü:

“Kararsızlar dağıtılmadan verilen yanıtlara göre AKP, yüzde 26.7’de kalıyor. CHP ise ikinci sırada 24,5 ile yer alıyor. HDP ise 9,2. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise hata payının yüzde 3 oluşu göz önünde bulundurularak CHP’nin oyu yüzde 28,7’ye yükseliyor"

Aksoy açıklamalarının devamında ise şu iddiaları ortaya attı:

"Çok uzak olmayan bir geçmişte iki parti arasındaki farkın iki kata yakın olduğunu görüyorduk. Bu yüzde 2’ye kadar geriledi. Yüzde 2’nin de altına düştüğü oluyor"