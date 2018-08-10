Dolar hareketlendi! Uzmanlar uyardı

Sabah saatlerinde piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte dolar kuru 6.46 seviyelerine kadar yükseldi. Daha sonra kur geri çekilerek 5.91 seviyelerinde dengelendi. Dolar kurundaki yaşanan bu ani hareketliliği değerlendiren ekonomistler piyasaların kapalı olduğu zamanlarda oluşan sığ piyasadaki hareketliliğinin dikkate alınmaması gerektiğini belirtiyor. Ekonomistler iktisat tarihinde böyle anlamsız bir hareketliliğin yaşanmadığını belirtirken, özellikle ABD’nin Türkiye üzerinde oluşturduğu baskıyı Moğollar’ın geçmişte yaptığı yağmaya benzetiyorlar. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası’nın(AMD) bu sabah yayınladığı raporda Avrupa bankalarına uyarıda bulunarak, “Kurdaki hareketlilikten dolayı Türkiye’den alacaklarınızda sorun yaşayabilirsiniz’ açıklamasının kuru tetiklediğini dile getirdiler.

‘TÜRKİYE İLE SORUN YAŞARSINIZ’

Kurda yaşanan hareketliliğin en önemli sebebinin ABD’nin yaptırım uygulaması olduğunu dile getiren Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göksel Aşan, “ABD doları ekonomik bir silah olarak kullanıyor. Bunu yaparken sürekli bizle uğraşmıyorlar aslında. Bu hamleyle birlikte piyasadaki işlem yapanlar(casuslar) buna göre pozisyonlarını ayarlıyorlar ve etkileri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Öte yandan bu sabah Avrupa Merkez Bankası’nın bu sabah yayınladığı raporda Avrupa bankalarına uyarıda bulunarak, “Kurdaki hareketlilikten dolayı Türkiye’den alacaklarınızda sorun yaşayabilirsiniz" açıklaması kuru tetikleyen bir diğer faktör oldu. Bu açıklamayla birlikte Euro’da yüzde 0,6 gibi bir düşüş yaşandı ama asıl etkisi Türkiye’deki dolar kuruna oldu. Şuanda Türkiye’nin ekonomik olarak bir hamle yapması doğru olmaz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında bir görüşme devam ediyor” dedi.

VATANDAŞA KRİTİK UYARI

Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönündeki açıklamasının da doları etkilediğini aktaran Aşan, sosyal medyanın gücünün bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Haber7'nin aktardığına göre, vatandaşa da kritik uyarılarda bulunan Aşan, şu aşamada dolar almak ve satmak çok mantıklı değil. Olumlu bir hamle gelmesiyle birlikte dolar kuru ani bir düşüş yaşayabilir yada bunun tam tersi bir durumla karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle mevcut pozisyonlarını korumalarını tavsiye ediyorum.

ABD HAYDUT VARİ BİR ANLAYIŞLA SALDIRIYOR

SETA Ekonomi Araştırmacısı ve İktisatçı Yrd. Doç. Dr. Mevlüt Tatlıyer, piyasalar kapalıyken özellikle gece oluşan sığ piyasada yaşanan dolar hareketlerinin çok dikkate almaması gerektiğini söyledi. Vatandaşa da uyarılarda bulunan Tatlıyer, Özellikle de ticaret yapan iş adamlarımızın dikkat edilmesi gereken husus döviz ile borçlanmamasıdır. Özellikle dolar ile ithalat yapıp TL ile satış yapanların buna hassasiyet göstermelerini tavsiye ediyorum. Çünkü böyle bir durumda büyük bir kur riskiyle karşı karşıya kalabilirler” dedi.

Uzun zamandır iktisat tarihi üzerine araştırmalar yaptığını belirten Tatlıyer, “Mayıs 2018 ile Ağustos 2018 arasında yaşanan hareketlilik iktisat tarihinde görülmemiş bir hareketlilik. Daha önce böyle anlamsız haydutvari bir kur hareketiyle karşılaşmadık. Savaşın bile bir hukuku var. Ancak ABD Moğolların geçmişte yaptığı gibi haydutvari bir anlayışla saldırıyor. Bunun bir ekonomik barbarlık olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

FİTCH'TEN MERKEZ BANKASINA ÇAĞRI

Geçen ay Türkiye'nin kredi notunu 'BB+'dan 'BB' seviyesine indiren, not görünümünün 'negatif' olarak duyuran Fitch, bu kez Türkiye'nin liradaki değer kaybını süratle durdurması gerektiğine dair bir açıklama geldi. Fitch Ratings'in üst düzey analisti Paul Gamble, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Türk Lirası üzerindeki baskıyı kısa vadede hafifletmek için hem Merkez Bankası'nın harekete geçmesi hem de ABD ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Gamble,''Durumun nereye evrildiğine bakıyoruz. Bundan sonraki kredi notu değerlendirmesi aralık ayında, o zamana dek pek çok şey değişebilir'' dedi.