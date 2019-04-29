0553 313 94 23

Dolar haftaya nasıl başladı

Dolar kuru geçen hafta petrol fiyatları ve dolar endeksindeki tırmanış, Merkez Bankası'nın PPK metninden ek sıkılaştırma ifadesini çıkarması ve İstanbul seçimlerindeki belirsizlik baskısıyla 6 lira sınırına dayandı. Piyasalarda bu hafta İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar, Merkez Bankası'nın enflasyon raporu ve Fed toplantısı izleniyor. 29 Nisan gününe dolar 5.95 üzerinde başladı

29 Nisan 2019 Pazartesi 08:00
Dolar haftaya nasıl başladı

Dolar/TL geçen hafta petrol fiyatlarındaki yükseliş, dolar endeksinin 97 desteğini kırmasıyla 100'e doğru harekete başlaması, Merkez Bankası'nın PPK metninden ek sıkılaştırma ifadesini çıkarması ve İstanbul seçimlerindeki belirsizlik baskısıyla 6 lira sınırına dayandı.

Nisan başlarında Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasıyla 5.71 TL'ye kadar inen dolar kuru, geçen haftayı 5.95 üzerinde kapattı.

YSK'nın bu hafta AK Parti'nin İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin itirazını toplanarak karara bağlamasını bekliyor. AK Parti yaptığı itirazlarda kısıtlı seçmen ve sandık kurullarında görevlendirilen memurlara yönelik iddiaları ilçe seçim kurulları tarafından araştırılacak ve YSK'ya gönderilecek raporlardan sonra karar çıkacak. AK Parti'nin KHK'lıların seçmen olamayacağına yönelik iddiası geçen hafta ara kararla reddedilmişti.

29 Nisan günü dolar kuru 5.9515 ile başladı. Euro 6.64 ve sterlin 7.70 üzerinde 

Dolar/TL'de izlenecek bir diğer önemli konu da Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyon raporunda ek sıkılaştırma ifadesinin çıkarılmasıyla oluşan belirsizliğin giderilmesi bekleniyor. Banka'nın birkaç haftadır tartışılan rezervlerine ilişkin de bir açıklama yapması bekleniyor. 

Bu hafta ABD Merkez Bankası FED toplanacak. Bankanın faiz değiştirmesi beklenmiyor ancak geleceğe dönük projeksiyonlarında değişiklik olup olmayacağı izlenecek.

Yurtiçinde izlenecek veriler arasında imalat PMI rakamları, güven endeksi öne çıkıyor. Japonya'da ise piyasalar kapalı. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 08:00
  1. İstanbul
  2. dolar
  3. merkez bankası
  4. fed
  5. YSK
  6. Enflasyon Raporu
  7. son dakika
  8. dolar kaç lira
  9. ekonomi son dakika son dakika
  10. son dakika Döviz Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ertan Yıldız kimdir ve nereli? Ekrem İmamoğlu İBB atama
    1. Ertan Yıldız kimdir ve nereli? Ekrem..
    2. ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye..
    3. Murat Ongun kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    4. İkinci kez aynısını yapınca yakalandı..
    5. Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman..
    6. Her gün tartılmak doğru mu?
    7. Yurtta hava durumu
    8. Onkoloji ve hematoloji hastası..
    9. Alanyaspor oyuncuların sağlık durumu..
    10. Alanyasporlu futbolcuları taşıyan araç..
    11. Josef Sural kimdir? Josef Sural öldü mü?
    12. Özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır..
    13. Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem
    14. Savunmada istihdam artıyor
    15. Dolar haftaya nasıl başladı
    16. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig..
    17. Katar, Trablus'taki sivil..
    18. Ata tohumları Yenipazar’da yoğun ilgi..
    19. Sarı yelekliler pes etmiyor! Polis..
    20. Sri Lanka'da terör saldırıları..
    21. Yabancı savaş uçakları Trablus'ta..
    22. Ankara'da bin 131 şişe sahte içki ele..
    23. ‘Cumhur İttifakı' bitecek iddialarına..
    24. Erdoğan uyardı: Yeni borca girmeyin
    25. İstanbul için kritik hafta! YSK nihai..
    26. GÜNCELLEME - Alanyasporlu futbolcuları..
    27. Türkiye'den dev hamle! 12,2 milyar..
    28. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    29. Avustralya seçimlerinde erken oy..
    30. Mazot ve yağ kokusu geldi... Otobüs..
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık
    Bit pazarında satışa sunuldu! Tam 150 yıllık
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    “Korumalarının ne iş yaptığına bir baksın”
    “Korumalarının ne iş yaptığına bir baksın”
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!
    Çıkarılmayı bekliyor! 6 bin 500 ton altın var!

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    1 milyar dolarla yatırıma geldiler
    1 milyar dolarla yatırıma geldiler
    Fatih Erbakan duyurdu: Mesele çok basit, iki şey yapacağız
    Fatih Erbakan duyurdu: Mesele çok basit, iki şey yapacağız