Dolar güne nasıl başladı?

Dolar / TL kuru TCMB'nin geç likidite penceresi borç verme faizini beklentilerin üzerinde 75 baz puan artırmasının ardından ilk tepki olarak sert gerilese de bu seviyelerde kalamazken, analistler kurdaki yükselişte TCMB'nin adımının yeterli görülmemesinin yanı sıra global piyasalardaki bozulmanın da etkili olduğunu belirtiyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte EM'ler genelinde sert satış baskısı gözlenirken, bir yandan da TCMB kararı nedeniyle TL'nin dolar karşısında en az değer kaybeden para birimi olduğuna da işaret ediliyor.

MERKEZ BANKASI DOLARI ETKİLEDİ Mİ?

Merkez Bankası (TCMB), erken seçim kararının alınması ardından gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında fiyat istikrarını desteklemek amacıyla ölçülü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiğini belirterek GLP'yi beklentilerin üzerinde 75 baz puan artışla yüzde 13.5'e yükseltti. Habertürk'ün haberine göre, TCMB'nin böylece Araık ayında ortalama fonlama maliyetinde gerçekleştirdiği 50 baz puan artış sonrası ilk adımını atmış oldu.

Morgan Stanley ekonomisti Ercan Ergüzel, Haziran'da 50 baz puanlık daha faiz artırımı beklediklerini ancak gelişmelere göre bu beklentilerini revize edebileceklerini söyledi.

DOLAR GERİLEDİ

Faiz artırım beklentileri ile gün içinde aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL, karar sonrasında ilk tepki olarak 4.08'den 4.03 seviyesine kadar geriledi. Ancak bu seviyelerde kalıcı olmayarak tekrar 4.10 seviyelerine yükseldi.

Dolar fiyatı 26 Nisan sabah saat 07:20 sularında dünkü kapanış değeri olan 4.0816 TL'den binde 5 yükselişle 4.0837 seviyesinde güne başladı. Euro ise 4.9654 ile kapadığı önceki günden 25 baz puanlık artışla 4.9773 TL'den el değiştiriyor.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "PPK kararı sonrası kurun hareketi, 50 baz puanlık artışın fiyatlamaya zaten girdiğini, 75 baz puanlık artışın ise enflasyon beklentileri ile kıyaslandığında yeterli bir sıkılaşma olarak görülmediğini gösteriyor" dedi.