0553 313 94 23

Dolar güne hareketli başladı

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararının değiştirmemesiyle 5.80 bandında iki yönlü hareket etmişti. Kur kapanışı 5.8082'den yapmasının ardından 13 Haziran günü 5.85'i zorluyor. S-400 konusundaki haber akışının yanı sıra Hazine'nin attığı adımlar ve jeopolitik riskler izleniyor

13 Haziran 2019 Perşembe 08:32
Dolar güne hareketli başladı

Dolar kuru dün Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte iki yönlü dalgalandı. TCMB enflasyon üzerinden sıkı duruş vurgusunu sürdürdü fakat metinde bazı değişikliklere gitti.

TCMB metninde risklerin devam ettiğine dair söylem ve görünümdeki belirgin iyileşme kısmı yeni metinde görülmezken, daha 'güvercin' ifadeler dikkati çekiyor.

5.80 ile kapanışı yapan dolar/TL, 13 Haziran sabahı ise 5.84 TL'de.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:32
  1. dolar
  2. kredi kartı
  3. ABD
  4. TCMB
  5. dolar kuru
  6. son dakika
  7. S-400
  8. ekonomi son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan’da Gazi Kırca Ali’nin Türbesi tamamlandı
    1. Bulgaristan’da Gazi Kırca Ali’nin..
    2. Toplanan inek sütü miktarı Nisan’da..
    3. Hayat Kimya ofisini yeniledi
    4. Op. Dr. Defne Erkara: “Liposuction bir..
    5. Sahipsiz hayvanlar Büyükşehir..
    6. Başkan Bıyık’tan hasta ziyaretleri
    7. BAYSEM öğrencileri yıl sonu..
    8. ÇAYKUR’dan son 20 yılın en yüksek yaş..
    9. Tavuk yumurtası üretimi Nisan’da azaldı
    10. Guatemala’da Seçim Suçları Savcısı’nın..
    11. Dünya Rafting Şampiyonası sona erdi
    12. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan..
    13. İçişleri Bakanlığından okul çevreleri..
    14. Umman Denizi'nde iki petrol tankerinde..
    15. Yıl sonu sergisindeki defile beğeni..
    16. Yaylada "bal duası"na çıktılar
    17. A Milli Kadın Basketbol Takımı,..
    18. ASEV kursiyerleri yetenekleriyle..
    19. Kümes hayvancılığı üretimi
    20. Turkcell’den hayvancılıkta “akıllı..
    21. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç,..
    22. Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris..
    23. Ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    24. Asya borsaları
    25. Iğdır’da kiraz hasadı başladı
    26. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    27. Şimdiye kadar tencerede kek yaptınız..
    28. Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı..
    29. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali..
    30. Fitch’in Türkiye korkusu devam ediyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    On binler sokakta! Hükümet binası kuşatıldı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı