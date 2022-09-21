Dolar fırladı! Son 20 yılın en yüksek seviyesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yedek askerleri göreve çağırması ve ülkesinin toprak bütünlüğünü korumak için 'tüm araçları' kullanmaya hazır olduğunu söylemesinin ardından, dolar diğer majör para birimleri sepeti karşısında son 20 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar endeksinin son 20 yılın en yüksek seviyesine çıkması, Rusya'da kısmi askeri seferberlik ilanının ardından ve ABD Merkez Bankası konumundaki Fed'in bugün yeni faiz artış oranını açıklamasından önce geldi. Fed'in jumbo faiz artışı yapabileceği spekülasyonu da doların fırlamasında rol oynadı.

Güvenli sığınak arayışı

Doları yen, euro veya sterlin gibi majör para birimleriyle karşılaştıran endeks, 2002'den beri bir rekor anlamına gelen 110.87 puana yükseldi.

Bu durum, yatırımcıların Ukrayna'daki çatışmaların yoğunlaşacağı beklentisiyle güvenli sığınak araması olarak değerlendirildi.