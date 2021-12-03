Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

TCMB, döviz satışı ile piyasaya müdahale etmeye devam ediyor. Merkez Bankası, dövizdeki sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle dövize bir müdahale daha yapıldığını duyurdu.

Dolar kurunun bugün yüzde 2 yükselişle 13,89'u gördü. Gün içi zirvenin ardından kur hızlıca 13,38'e indi. Euro/TL ise 15,58'lerde seyrediyor.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Aylık bazda yüzde 3,51 artan TÜFE, yıllık yüzde 21,31 seviyesine çıktı. Böylece yıllık enflasyonda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye görüldü.

Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta, önceki kapanışa göre 16,74 puan ve yüzde 0,89 değer kazanarak 1.896,82 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Fıtch görünümü düşürdü

Uzmanlar akşam saatlerinde yaşanan yükselişte son aylarda gündemi meşgul eden faiz konusunun yanında Fitch'in Türkiye'nin kredi not görünümünü 'durağan'dan 'negatif'e çevirmesinin etkisi olduğunu belirtti.