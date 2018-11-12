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Dolar eriyor! İşte son rakamlar...

Haftanın ilk gününe 5.48 seviyelerinden başlayarak 5.52'ye kadar yükselen dolar/TL, günlük bazda yüzde 0,40 kayıp yaşayarak 5,4290'a geriledi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 16:57
Dolar eriyor! İşte son rakamlar...

Ekim ayını sert düşüşle kapatan USD/TRY kuru Kasım ayına 5,58 seviyesinde başladı ve 1 Kasım'da en yüksek 5,6490'ı gören kur düşüşüne devam etti. 5 Kasım'da ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan Türkiye dahil 8 ülkeyi muaf tuttuğunu açıklaması ile kur 5,30 seviyesine geriledi ve 13 Ağustos'ta görülen rekor sonrası en düşük seviyeye indi.

Kurun Temmuz sonu itibariyle rekor yükselişler yaşamasına neden olan siyasi gelişmelerde çözüme gidilmesi ile TL, kayıplarının bir kısmını sildi. Geçen hafta 5,30 dip seviyeden 5,54'e yükselen kur, haftayı 5,46 yakınında kapattı. Bugün günün ilk yarısında 5,52'ye çıkmasının ardından ise 5,48 yakınında fiyatlandı, kur son saat itibariyle gün içi kazançlarını silerek 5,4290'a geriledi ve günlük bazda %0,40 kayıp yaşıyor.

ABD Dolar Endeksi'nin FOMC sonrası hafta içi dip seviyeden yükselişe geçmesi ile küresel piyasalarda dolar değer kazandı ve bugün ABD Dolar Endeksi 97,60 ile yılın zirvesine çıkarken EUR/USD 1,1240'a geriledi. XAU/USD da 1,206$ gerileyerek 11 Ekim sonrası en düşük seviyeyi gördü.

Dolar, bugün gelişen ülke kurlarından sadece ruble karşısında düşüş yaşarken Endonezya rupisi ve Güney Kore wonu karşısında %1 değer kazandı, ancak son saat itibariyle TL, ruble ile beraber dolar karşısında değer kazanarak pozitif ayrışıyor.

TL varlıkların gün içi performansı:

GBP/TRY %1 kayıpla 6,99

EUR/TRY %0,60 kayıpla 6,12

USD/TRY %0,40 kayıpla 5,4360

BIST 100 %0,90 kayıpla 92.065 puanda

USD/TRY kuru geçen hafta ve bugün ataklarında 5,50 üzerinde ivme kaybediyor. Dolardaki güçlenme, EURUSD paritesindeki gerileme, petrol fiyatlarının sert kayıp sonrası bugün %1,5 değer kazanması ve gelişen ülke kurlarındaki gerilemeye karşın TL tarafındaki pozitif seyir sürüyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 16:57
  1. EKONOMİ
  2. dolar
  3. usd

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