Dolar düşüşe geçti!

Dolar dün açıklanan enflasyon verileri sonrası yükselişe geçti ancak bu durum kalıcı olmadı. Asya piyasalarında da dün değer kaybeden dolar 5 Şubat 2019 sabahına 5.21'den uyandı. Gün içinde ise bu rakamın altına indi.

TÜİK dün merakla beklenen ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayında enflasyon yüzde 1.06 oranında arttı, yıllık bazda enflasyon ise yüzde 20.35 oldu.

Kapanışa doğru sabahki seviyeye yaklaştı

Bu açıklama sonrası dolar 5.24 üzerine çıksa da kalıcı olamadı. TL, Asya piyasalarında değer kaybeden dolar karşısında gün sonunuda pozitif seyretti ve 5.2170 seviyesinden günü kapadı.

5 şubat günü de dolar kuru aşağı yönlü başladı. Dolar sabah saatlerinde 5.2110, euro ise 5.9609'dan işlem görmeye başladı. Gün içinde 5.19'ları gören dolar kapanış saatine doğru sabahki seviyesine gitmeye başladı.