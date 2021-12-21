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Gündem Dolar düşünce yüzü de düşen Şirin Payzın muhalefete patladı
Gündem

Dolar düşünce yüzü de düşen Şirin Payzın muhalefete patladı

Doların gerileme yaşadığı saatlerde Halk Tv canlı yayınında yüzü düşen spiker Şirin Payzın bu kez muhalefet partilerini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 15:59:00 - 2021-12-21 16:00:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla kurdaki dalgalanmayı durdurması sonrası dün akşam canlı yayında şok olan Halk Tv spikleri Şirin Payzın'dan yeni bir açıklama geldi.

Dün akşam dolardaki son durumu Halk TV ekranlarından aktaran Şirin Payzın, ilginç hareketler sergilemişti.

Payzın bu kez muhalefet partilerine sert eleştiriler getirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Payzın, "Edgar Şar’ın bu önemli uyarısını buraya bir kez daha bırakıyorum.. Sade suya tirit açıklamalar yapan Muhalefet liderlerine önemli bir uyarı .. Somut seçenek görmek isteyen kalabalık kararsız seçmeni iktidarın gündeminin peşine takılarak ikna edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

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