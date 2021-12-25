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Gündem Dolar düşünce kayıplara karışmıştı! Şimdi ise ikizini piyasaya sürdü
Gündem

Dolar düşünce kayıplara karışmıştı! Şimdi ise ikizini piyasaya sürdü

Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak ve 15 Temmuz’da yapamadıkları işgal girişimini dolar üzerinden yapılan operasyona attığı tweetlerle destek olan Gökhan Özoğuz, kayıplara karıştı fakat şimdi de ikizi Hakan Özoğuz’u piyasaya sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 15:19:00 - 2021-12-25 15:21:51
Dolar düşünce kayıplara karışmıştı! Şimdi ise ikizini piyasaya sürdü

Hükümetin yeni ekonomi modeline özellikle vatandaşlardan büyük destek gelirken Türkiye’ye yönelik başlatılan ‘ekonomik’ operasyonun bir parçası olan isimler çılgına döndü.  

Dolar düşünce ortalıktan kayboldu

Türk ekonomisini hedef alan “Ya şahlanıyoruz galiba…1 Azerbaycan manatı = 10 Türk Lirası Herşey için çok Teşekkürler.” şeklinde tweet atan sözde sanatçılardan Gökhan Özoğuz, doların düşmesinin hemen ardından kayıplara karıştı.  

İkizi Hakan’ı piyasaya sürdü

Gökhan Özoğuz rezil rüsva olduktan sonra gözükmezken ikizi Hakan Özoğuz’u piyasaya sürdü. Hakan Özoğuz, sosyal medya hesabından “Döviz, en kötü 2019 ayarlarına ( Türk liramızın 6-7 katı ki buna bile razı hale geldik ) dönüp, iyileşmedikçe çekilen halaylar, atılan nâralar nâfile “ paylaşımında bulundu. 

 

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