Dolar düştü, Şirin Payzın'ın başından aşağı kaynar sular döküldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni finansal alternatiflerin ve ekonomik tedbirlerin devreye alındığını açıkladı. Bu açıklamaların ardından dolarda sert düşüş yaşandı. Halk TV sunucusu Şirin Payzın, haberi duyururken ilginç hareketler sergiledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrarı sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.
Erdoğan'ın açıklamaların ardından dolarda sert düşüş yaşandı.
Dolardaki son durumu Halk TV ekranlarından aktaran Şirin Payzın, ilginç hareketler sergiledi.
Yüzünün düştüğü görülen Payzın, "Bu akşam saatlerinde yapılan açıklama bir anda dövizin aşağı çekilmesine neden oldu." dedi.