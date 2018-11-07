Dolar düştü fiyatlar gerilesin

Doların 7 liradan 5,20’ye düşmesinin ardından ithal ürün ticareti yapan firmalara fiyatlarda indirim yapmaları çağrısı geldi. Tüketici örgütleri, böyle bir adımın ahlaki olacağını ve alım satımları arttıracağını savunuyor.

Suspus oldular

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, doları bahane ederek ürün fiyatlarını yüzde 100-150 arttıran toptancıların ve perakendecilerin kurun gerilemesinin ardından sus pus olduğunu belirtti. Ağaoğlu, “Dolar 7 liraya gelince depolarında bulunan ürünleri fahiş fiyatlardan satanlar şu anda indirime gitmeli. Yerinde ve uygun olan budur” dedi.

Tüketicilere “Pahalıdan ürün satan toptancılar ile perakendecileri Alo 175’e ihbar edin” uyarısı yapan Ağaoğlu, “Kampanyalar ve vergi indirimlerine de aldırış etmeyen vurguncular tek tek belirlenmeli, ifşa edilmelidir, en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmalıdır” ifadelerini kullandı. Doların düşüşüne rağmen akıllı telefon, lap top ve tablet fiyatları inmedi. Durumdan şikayetçi olan perakendeciler, ithalatçılara “Uyguna ürün verin, peşin değil de vadeli satışı tercih edin” diye seslendi.

Otomotiv sektörü de kurda aşağı yönlü oynamaların otomobil fiyatlarında karşılık bulmadığından yakınıyor. Sektör temsilcilerinden Adnan Vardarlı, tedarikçileri gerekli adımları atmaya davet etti.

İthalatçı belirleyici

Vardarlı, otomobil fiyatlarının dolar ile yakından alakalı olduğuna işaret ederek, “Stokta bulunan arabalar satın alındığında 3,80 lira olan kurun 7 liraya fırlaması ile fiyat artışları görüldü. Bu ani artışlar hemen yayıldı. Üzücü ama şu anda kur 5 lira mertebelerine gelse de fiyatlar eski seviyelerine dönmeyecektir” öngörüsünde bulundu.