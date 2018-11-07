0553 313 94 23
impression

Dolar düştü fiyatlar gerilesin

Doların yükselmesini fırsat bilip fiyatlara zam yapan firmaların, doların düşmesinin ardından ürün fiyatlarını da düşürmeleri yönünde çağrı yapıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 10:37
Dolar düştü fiyatlar gerilesin

Doların 7 liradan 5,20’ye düşmesinin ardından ithal ürün ticareti yapan firmalara fiyatlarda indirim yapmaları çağrısı geldi. Tüketici örgütleri, böyle bir adımın ahlaki olacağını ve alım satımları arttıracağını savunuyor.

Suspus oldular

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, doları bahane ederek ürün fiyatlarını yüzde 100-150 arttıran toptancıların ve perakendecilerin kurun gerilemesinin ardından sus pus olduğunu belirtti. Ağaoğlu, “Dolar 7 liraya gelince depolarında bulunan ürünleri fahiş fiyatlardan satanlar şu anda indirime gitmeli. Yerinde ve uygun olan budur” dedi.

Tüketicilere “Pahalıdan ürün satan toptancılar ile perakendecileri Alo 175’e ihbar edin” uyarısı yapan Ağaoğlu, “Kampanyalar ve vergi indirimlerine de aldırış etmeyen vurguncular tek tek belirlenmeli, ifşa edilmelidir, en ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalmalıdır” ifadelerini kullandı. Doların düşüşüne rağmen akıllı telefon, lap top ve tablet fiyatları inmedi. Durumdan şikayetçi olan perakendeciler, ithalatçılara “Uyguna ürün verin, peşin değil de vadeli satışı tercih edin” diye seslendi. 

Otomotiv sektörü de kurda aşağı yönlü oynamaların otomobil fiyatlarında karşılık bulmadığından yakınıyor. Sektör temsilcilerinden Adnan Vardarlı, tedarikçileri gerekli adımları atmaya davet etti.

İthalatçı belirleyici

Vardarlı, otomobil fiyatlarının dolar ile yakından alakalı olduğuna işaret ederek, “Stokta bulunan arabalar satın alındığında 3,80 lira olan kurun 7 liraya fırlaması ile fiyat artışları görüldü. Bu ani artışlar hemen yayıldı. Üzücü ama şu anda kur 5 lira mertebelerine gelse de fiyatlar eski seviyelerine dönmeyecektir” öngörüsünde bulundu.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 10:37
  1. Tüketici örgütleri
  2. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu
  3. Alo 175
  4. Adnan Vardarlı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hasret sona eriyor! Sadece 2 ay kaldı
    1. Hasret sona eriyor! Sadece 2 ay kaldı
    2. Cimbom'da büyük şok! Son anda kurtuldu
    3. "Önceliğimiz ekonomiyi toparlamaktı"
    4. Özel okul teşviki ne kadar 2019?
    5. Zehir tacirinden yüzsüzlük! Kilolarca..
    6. 27 ton salçayla kayıplara karıştı!..
    7. Antalya'da trafik kazası! Kurtulduğuna..
    8. Seri katil, yeni hedefine giderken..
    9. Bakanlıkların yeni logo tasarımları..
    10. TSK'da FETÖ operasyonu!
    11. Özel okul teşvikleri ne zaman..
    12. Yaşlı çift, sobadan sızan gazdan öldü
    13. Abdulfettah es-Sisi'den İran'a savaş..
    14. Kahramanmaraş'ta 3,0 büyüklüğünde..
    15. Antalya'da drift atan sürücülere rekor..
    16. 'Arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin'..
    17. Antalya'da rekor ceza! Arabayı satsan..
    18. Beşiktaş'ın umudu Yalçın!
    19. Kandil'in vekili Kemalbay'dan alçak..
    20. Bakan Ziya Selçuk'tan kritik karar!..
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak