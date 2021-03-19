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Ekonomi Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar fiyatı ne olur?
Ekonomi

Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar fiyatı ne olur?

Küresel borsalarda yaşanan ralliler, ABD 10 yıllık tahvil fiyatlarındaki yükselişler, kripto para piyasalarında yaşanan baş döndüren inişli çıkışlı durum dolara yatırım yapan ya da yatırımını dolar üzerinden yapacaklar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası’nın 200 puanlık faiz artışı sonra dolar, euoru, piyasalarında sert düşüşler yaşanırken, bu düşüşten en çok da gram altın ve gümüş fiyatları nasibini aldı. Peki dolar daha ne kadar düşecek? Dolar düşecek yükselecek mi? Dolar fiyatı ne olur?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 17:54:00 - 2021-03-19 17:56:04
Dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar fiyatı ne olur?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası’nın faiz karasından sonra piyasaları nelerin beklediğini açıkladı. İslam Memiş, doların ne kadar olacağını, dolar düşer mi çıkardı? sorusunu soranlara şu cevabı verdi: “Merkez’in 200 baz puanlık faiz artışı dolar fiyatlarını düşürür mü? Uluslararası piyasalarda doların artışını dikkate aldığımız zaman bu pek mümkün değil, ancak yükselen faizle birlikte doların 6.90 lira seviyesine gelmesine şaşırmamalı.

Nisan ayı toplantısında 7.50 seviyesini yukarı doğru kıracak olan doların yükselişini kırmak için yeni bir faiz artışı olabilir mi? Ben bu artlarda doları baskılamanın mümkün olduğunu pek sanmıyorum. Dolardaki bu düşüşler pek kalıcı olmayacak. Merkez’in faiz kararıyla başlayan düşüş, dolarla ticaret yapanlar için de bir alış fırsatı sunduğunu söyleyebilirim.“

Dolar en kadar?

19 Mart Cuma saat 18:00 itibari ile dolar alış 7.2543 TL olurken dolar satış fiyatı ise 7.2588 TL, Euro alış fiyatı 8.6124, Euro satış 8,6296 TL seviyelerinde işlem görmekte.

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