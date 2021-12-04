Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşecek? Erdoğan’dan son dakika dolar kuru resti!

Siirt'te katıldığı toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkan Erdoğan, yüksek dolar kuruna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda kurdaki dalgalanmalara dair de konuştu. "Yakın zamanda kur dalgası makul seviyeye gelecek." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Bunları aşacağız. Önümüzdeki yılın ilk aylarından itibaren ekonomide gelişmiş ülkeler standartlarını yakaladığımız bir seviyeye ulaştığımızı göreceğiz. Tayyip Erdoğan dün de düşük faiz diyordu bugün de düşük faiz diyorum yarın da düşük faiz diyeceğim. Asla buradan taviz yok. Çünkü faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapan bir illettir."

Dolar ne kadar?

Dolar alış 13,7178 TL,

Dolar satış 13,7194 TL,

Euro ne kadar?

Euro alış 15,5042 TL,

Euro satış fiyatı 15,5684 TL