Dolar düşecek mi? Dolar Euro ne kadara kadar düşer?
Dolar düşecek mi? 20 Aralık Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamanın ardından dolar ve Euro düşüşe geçti. Peki, düşüş ne kadar sürecek? Doların düşüşü sürer mi?
Yılın son kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamaların ardından ise dolar ve Euro düşüşe geçti. Peki, döviz düşüşü devam edecek mi?
Dolar düşecek mi? Dolar Euro ne kadara kadar düşer?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ne ilişkin "Bu, sıcak paraya karşı doğrudan yatırımı çekecek özel bir model. Sıcak paradan ziyade doğrudan yatırım için gelinmesini istiyoruz" ifadesini kullandı.
Nureddin Nebati, "(Türkiye Ekonomi Modeli) Olumlu sonuçlarını, hızlı değişimi yaza kalmadan göreceğiz" dedi.
Dolardaki düşüş içinse Nureddin Nebati, “Pazartesi akşamına kadar olan biten köpüktü, köpük gidiyor” ifadelerini kullandı.