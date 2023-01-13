'Dolar düşecek' diye bangır bangır bağıran Necmettin Batırel'den yeni çıkış: İflas etmedi, şapa oturdu

Dolar kurunun düşeceği yönünde tahminler yapan ekonomist Necmettin Batırel, 6'lı masaya ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Necmettin Batırel, "AK Parti'nin başörtüsü anayasa teklifi ile görüşmeyi önce HDP reddetti, onu CHP ve İYİ parti izledi. 6'lı masanın liderini gördünüz mü kimmiş. Samimi değillerdi zaten. Bu durumda teklif referanduma da gidemeyecek. Sandıkta vatandaştan çok ağır tokat yiyecekler" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun alkol ürünlerine ilişkin sözlerine tepki gösteren Batırel, "Kılıçdaroğlu alkollü içkilere getirilen zamlar zulümdür, dedi. Oysa Türkiye’deki kadın cinayetlerinin %70’i ile trafik kazalarının %60’ı alkol kullanımından kaynaklandı. CHP liderinin zamları geri alacağım diyerek ne yapmak istediği anlaşılıyor değil mi?" ifadelerini kullandı.

Batırel'in açıklamasının devamında şunları söyledi:

6'lı masa iflas etmedi. Onları yönlendiren üst akıl şapa oturdu. Muhalefetin kukla Cumhurbaşkanı adayının kim olacağının artık hiç önemi kalmadı. 7'li masa 1 bakanlık 1 Cumhurbaşkanlığı yardımcılığında anlaştı. Başkan bunların onayını almadan hiçbir kararın altına imza atamayacak. Yani Anayasadaki yetkilerini kullanamayacak. Hayal ötesi...