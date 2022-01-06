Dolar çakılınca Milli Gazete faizin haram olduğunu hatırladı!

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Milli Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'faiz' kararlığı ile dolar çakılınca, faizin haram olduğunu hatırladı.

Dün, "Nas istismar ediliyor." algısına hizmet eden Milli Gazete, işler değişince, haramı hatırlayarak, TCMB'nin dolar kuru kararını, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haram olan, hazine garantili kur endeksli TL mevduatı sistemine ilişkin değişiklik yaptı. Merkez Bankası artık dolar kurunu saat başı duyuracak." ifadeleri ile haberleştirdi.

Fahiş fiyat gerçeğini de kabullenen Milli Gazete, konut sahiplerinin 'dolar' oyununu haberleştirirken de yine 'haram' ifadesine yer verdi.

"18 TL'yi aşan dolar kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Aralık'ta açıkladığı -haram olan- kur korumalı TL mevduat sistemi ile 11 TL'ye kadar gerilemişti. Dolar Ocak başında 13 TL'nin üstünde seyretmeye devam ederken, gayrimenkul sektöründe fahiş fiyatların sebebi ortaya çıktı.