Dolar çakıldı, TÜSİAD ölü taklidi yaptı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun attığı fırça sonrası hükümetin ekonomi politikasını hedef alarak faiz sistemini savunan eski Türkiye artığı TÜSİAD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketlerinin ardından çakılan dolar kuru karşısında ölü taklidi yaptı.
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İstanbul Sözleşmesi, Gezi Kalkışması, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için dövünen Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) vatandaşların yakından ilgilendiren asgari ücrete karşı pasif bir duruş sergilerken kur üzerinden yürütülen operasyonda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı cephe aldı.
Eski Türkiye'nin artığı vesayet zincirinin çürük halkası TÜSİAD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yediği şamar sonrası Türkiye'nin yeni ekonomi politikasını hedef almıştı.
Milyon dolarla ifade edilen yalılarında oturarak, faiz sistemiyle milletin üzerinden servetlerine servet katan işadamı maskeli tefecilerin sözcülüğünü yapan TÜSİAD, rezil açıklamasında faizi savunmuştu.
TÜSİAD ölü taklidi yapıyor!
Dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketlerinin ardından dolar kuru çakıldı.
Bugün de düşüşünü sürdüren kurla ilgili TÜSİAD'dan bir açıklama gelmedi.
Kafasını kuma gömen eski Türkiye'nin artığı TÜSİAD'ın yaptığı ölü taklidi tepki çekti.