Dolar çakıldı, Putin ters köşe oldu

yeniakit.com.tr

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zengini daha çok zengin eden fakiri ise içinden çıkılmaz bir yoksulluk çukuruna iten faiz sistemine adeta savaş açtı.

Erdoğan; bu hamlesine karşı peş peşe çekilen kur operasyonlarına da açıkladığı ekonomi paketleriyle 'dur' dedi.

Kur çakıldı!

Özellikle; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ni açıklaması sonrası dolar, euro ve sterlin çakıldı.

Dolar/TL, 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı.

Putin ters köşe

Ülkede reel sektörün yüksek faizlerden rahatsız olmasına rağmen faizi savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yüksek faizler olmadan Rusya'nın durumu Türkiye gibi olur" dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketinin ardından yerle yeksan olan kur sonrası Putin adeta ters köşeye yattı.

Türkiye'yi bölgesel ve küresel oyun kurucu haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hamlesiyle sadece Rusya'ya değil dünyaya da faizi düşürürken dolarında nasıl yenileceğini gösterdi.