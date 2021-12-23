  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar çakıldı, Putin ters köşe oldu
Ekonomi

Dolar çakıldı, Putin ters köşe oldu

Faize savaş açan Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın doları eriten açıklaması; "Yüksek faizler olmadan Rusya'nın durumu Türkiye gibi olur" diyen Rusya lideri Vladimir Putin'i ters köşeye yatırdı. Erdoğan, bu hamlesiyle sadece Rusya'ya değil dünyaya da faizi düşürürken dolarında nasıl yenileceğini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 18:59:00 - 2021-12-23 19:02:00
Dolar çakıldı, Putin ters köşe oldu

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zengini daha çok zengin eden fakiri ise içinden çıkılmaz bir yoksulluk çukuruna iten faiz sistemine adeta savaş açtı.

Erdoğan; bu hamlesine karşı peş peşe çekilen kur operasyonlarına da açıkladığı ekonomi paketleriyle 'dur' dedi.

Kur çakıldı!

Özellikle; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'ni açıklaması sonrası dolar, euro ve sterlin çakıldı. 

Dolar/TL, 10,2520 ile 16 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeyi görürken, 4 günlük düşüş yüzde 44'ü aştı.

Putin ters köşe

Ülkede reel sektörün yüksek faizlerden rahatsız olmasına rağmen faizi savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Yüksek faizler olmadan Rusya'nın durumu Türkiye gibi olur" dedi.

Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketinin ardından yerle yeksan olan kur sonrası Putin adeta ters köşeye yattı.

Türkiye'yi bölgesel ve küresel oyun kurucu haline getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hamlesiyle sadece Rusya'ya değil dünyaya da faizi düşürürken dolarında nasıl yenileceğini gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay