Dolar bugün ne kadar? Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Dolar 5,3780 liradan, avro 6,1150 liradan haftaya başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,3780 liradan, avro 6,1150 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 5,3760 liradan alınan dolar, 5,3780 liradan satılıyor. 6,1130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1150 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3890 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1380 lira olmuştu.

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