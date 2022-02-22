Dolar bugün ne kadar oldu? 22 Şubat 2022 güncel dolar kuru fiyatları…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını tanıma kararı sonrasında piyasalar adeta alt üst oldu. Kur korumalı TL mevduat hesabının devreye alınmasından sonra dolar kuru ve altın fiyatları tepe taklak olmuştu. Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline ilişkin patlak veren kriz piyasaları hareketlendirmişti. Ukrayna Rusya arasındaki olası savaş gerilimi piyasaların yeniden ateşinin yükselmesine neden oldu. Altın fiyatları, Rusya Ukrayna arasındaki olası savaş gerilimi nedeniyle yükselişe geçti. Pi dolar ne kadar? Dolar kuru son durum ne oldu? Dolar bugün yükseldi mi?

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar ne kadar? Dolar alış fiyatı 13,7621 TL, dolar satış fiyatı 13,7690 TL

Euro ne kadar?

Euro alış fiyatı 15,5508 TL, euro satış fiyatı 15,5673 TL

Rus parası Ruble ne kadar?

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Rus para birimi rublede ve borsalarda değer kaybı sürüyor. Rusya ile Ukrayna arasında gerginliğin tırmanmasıyla dolar/ruble paritesi yüzde 1 artarak 78 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 1,2 yükselişle 88,62'ye çıktı. Moskova Borsası (MICEX), yüzde 8'e yakın değer kaybederek 3.140 puana, RTS endeksi de yüzde 9 azalarak 1.267 puana geriledi.