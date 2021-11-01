Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 1 Kasım 2021 son dakika döviz kurları
Dolar kurunun ateşi, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bir hayli çıkmıştı. Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Ekim ayının geri kalmasıyla birlikte yatırımcılar kasım ayında dolar kurunun ne kadar olacağını, dolar ve euronun nasıl bir yol izleyeceğini daha kasım ayının başında merak eder oldu. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar ve euro yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, hafta sonunun ilk gününde euro kaç TL? İşte 1 KAsım2021 son dakika döviz kurları verileri…
Dolar kuru dalgalı seyrine devam ediyor. Hızlı yükselişinin ardından yatay seyirde devam eden dolar kuru bugün ne kadar oldu? 1 Kasım, dolar, euro ve sterlin güncel kur fiyatları internet üzerinden araştırılıyor. Dolar/TL, yurt içi piyasaların kapalı olduğu güne yükselişle başlamasının ardından 9,60 bandında işlem görüyor.
Dolar fiyatı ne kadar bugün?
Dolar alış fiyatı 9,5842 TL dolar satış fiyatı 9,5880 TL
Euro ne kadar bugün?
Euro alış fiyatı 11,0810 TL, euro satış fiyatı 11,1006 TL
İngiliz Sterlini alış fiyatı 13,1145 TL, satış fiyatı 13,1346 TL