Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 1 Kasım 2021 son dakika döviz kurları

Dolar kurunun ateşi, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bir hayli çıkmıştı. Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Ekim ayının geri kalmasıyla birlikte yatırımcılar kasım ayında dolar kurunun ne kadar olacağını, dolar ve euronun nasıl bir yol izleyeceğini daha kasım ayının başında merak eder oldu. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar ve euro yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, hafta sonunun ilk gününde euro kaç TL? İşte 1 KAsım2021 son dakika döviz kurları verileri…