  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 1 Kasım 2021 son dakika döviz kurları
Ekonomi

Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 1 Kasım 2021 son dakika döviz kurları

Dolar kurunun ateşi, Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bir hayli çıkmıştı. Yatırımcıları yakından ilgilendiren döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Ekim ayının geri kalmasıyla birlikte yatırımcılar kasım ayında dolar kurunun ne kadar olacağını, dolar ve euronun nasıl bir yol izleyeceğini daha kasım ayının başında merak eder oldu. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor. Dolar ve euro yatırımcıları yatırım için en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, hafta sonunun ilk gününde euro kaç TL? İşte 1 KAsım2021 son dakika döviz kurları verileri…

Yeniakit Publisher
2021-11-01 09:15:00 - 2021-11-01 09:15:55
Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 1 Kasım 2021 son dakika döviz kurları

Dolar kuru dalgalı seyrine devam ediyor. Hızlı yükselişinin ardından yatay seyirde devam eden dolar kuru bugün ne kadar oldu? 1 Kasım, dolar, euro ve sterlin güncel kur fiyatları internet üzerinden araştırılıyor. Dolar/TL, yurt içi piyasaların kapalı olduğu güne yükselişle başlamasının ardından 9,60 bandında işlem görüyor.

Dolar fiyatı ne kadar bugün?

Dolar alış fiyatı 9,5842 TL dolar satış fiyatı 9,5880 TL

Euro ne kadar bugün?

Euro alış fiyatı 11,0810 TL, euro satış fiyatı 11,1006 TL

İngiliz Sterlini alış fiyatı  13,1145 TL, satış fiyatı 13,1346 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lavaştan cips nasıl yapılır? Lavaş cipsi nasıl oluyor tarifi
Kadın - Aile

Lavaştan cips nasıl yapılır? Lavaş cipsi nasıl oluyor tarifi

Lavaş cipsi gerekli malzemeler | Hafif ve leziz bir atıştırmalık arıyorsanız; lavaştan cipsler hazırlayabilirsiniz. Çocuklarınıza sağlıklı a..
İğdenin faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

İğdenin faydaları nelerdir?

İğde, çekirdekli ve küçük bir meyvedir.İğdenin diğer bitkilerden farklı olarak azotu köklerinde depolama gibi bir özelliği vardır...
ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de
Dünya

ABD’li uzmanlar Biden yönetimini ikaz etti! Karadeniz’in kilidi Türkiye'de

Senato’da yapılan “Karadeniz’in güvenliği” konulu oturumda Senatörlerin sorularını cevaplayan ABD’li uzmanlar, Türkiye’nin önemine vurgu yap..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay