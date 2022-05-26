Dolar bugün ne kadar? Dolar kuru anlık ne kadar? 26 Mayıs 2022 güncel dolar fiyatı:

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası’nın mayıs ayına ilişkin faiz kararı bundan önceki 4 toplantıda olduğu gibi faizi sabit mi bırakacağı merak edilirken, TCMB’nin toplantısı öncesi dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatları bir hayli hareketli. Fed’in faiz artırımın ardından beklendiği gibi dolar kuru 6 ayın en yüksek seviyelerine çıkarak psikolojik sınır olan 16 TL’yi aştı. Doların artması altın fiyatlarını da tetiklediğinden yatırımcıların gözü kulağı dolar kuru fiyatlarında. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru anlık ne kadar? Canlı dolar fiyatları ne kadar? 26 Mayıs 2022 güncel dolar fiyatı ne kadar?