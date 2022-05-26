Dolar bugün ne kadar? Dolar kuru anlık ne kadar? 26 Mayıs 2022 güncel dolar fiyatı:
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası’nın mayıs ayına ilişkin faiz kararı bundan önceki 4 toplantıda olduğu gibi faizi sabit mi bırakacağı merak edilirken, TCMB’nin toplantısı öncesi dolar kuru başta olmak üzere altın fiyatları bir hayli hareketli. Fed’in faiz artırımın ardından beklendiği gibi dolar kuru 6 ayın en yüksek seviyelerine çıkarak psikolojik sınır olan 16 TL’yi aştı. Doların artması altın fiyatlarını da tetiklediğinden yatırımcıların gözü kulağı dolar kuru fiyatlarında. Peki dolar bugün ne kadar? Dolar kuru anlık ne kadar? Canlı dolar fiyatları ne kadar? 26 Mayıs 2022 güncel dolar fiyatı ne kadar?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. 2021 yılı eylül ayından aralık ayına kadar 500 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 14'e indiren PPK bu yılki 4 toplantıda ise faize dokunmadı.
Bugünkü toplantıda da politika faizinin sabit bırakılması bekleniyor. TCMB’nin mayıs ayı faiz toplantısı öncesi yatırımcılar dolar kuru fiyatlarını araştırıyor. Yatırımını dolara yatıranlar bugün dolar fiyatlarının araştırıyor. Doları olanlar değil altına yatırım yapanlar da dolar kuru anlık fiyatlarını takip ediyor. Peki dolar ne kadar? Dolar kuru ne kadar oldu? Dolar ne kadar? Euro kaç lira? 26 Mayıs 2022 anlık dolar kuru fiyatları...
Dolar kuru bugün ne kadar?
Dün 16,30 seviyesini aşan dolar/TL, bu sabah 16,38 lira bandında yer alıyor. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 16,3747 lira, satış fiyatı 16,3852 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise aynı dakikalarda 17,5179 lira alış fiyatı, 17,5513 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.