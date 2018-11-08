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Dolar bugün ne kadar?

Dolar piyasaya 5.37 seviyesinden başladı.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:02
Dolar bugün ne kadar?

Yeni haftaya 5.43 seyiyesinden başlayan dolar/TL pazartesi günü yüzde 25'i aşan enflasyon ve Moody's'in vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten raporuyla 5.47'nin üzerine çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 5.30'a kadar inen dolar/TL salı akşamı yeniden 5.41 TL'yi görmüştü.

FED KARARINI BU AKŞAM AÇIKLAYACAK

Dolar, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırma seyrine çevirmesiyle başlıca para birimleri karşısında dar aralıkta işlem görüyor. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), iki günlük toplantının ardından bu akşam politika kararını açıklayacak.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.37 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.15 civarında seyrediyor.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:02
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