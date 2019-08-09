0553 313 94 23

Dolar bayram öncesi ne kadar?

Dolar kuru, gelişen piyasalara yönelik risk iştahının genişleyici politikalarla artması, merkez bankalarının faiz indirmeye başlaması ve TL'deki yüksek faiz koruması nedeniyle aşağı yönlü.

09 Ağustos 2019 Cuma 08:06
Dolar bayram öncesi ne kadar?

Dolar/TL, çarşamba günü yaşanan valor satışlarının ardından dün bayram öncesi klasik haline gelen satışlarla 5.45 altına kadar inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

TL, yüksek faizi getirisi ve bayram öncesi daha da sıklaşan carry trade imkanı nedeniyle dolar karşısında değer kazanmayı sürdürüyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret ve kur savaşlarının küresel piyasaları baskılamasına karşın, küresel düşük faiz beklentileri gelişmekte olan piyasalara yönelik risk iştahını artırıyor ve TL pozitif ayrışmaya devam ediyor.

Bankacılar artan risk iştahı ve getiri arayışının, geçen yıllarda gelişmekte olan ülkelerin oldukça üzerinde değer kaybeden TL için daha da pozitif olduğuna dikkat çekiyorlar. Nominal ve reel olarak, gelişmekte olan ülkelerin üzerinde getiriyi son faiz indirimine rağmen sunabilen TL, gelişmekte olan ülke para birimleri arasında öne çıkmaya devam ediyor. 

ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonuna hazırlanmasının ikili ilişkilerdeki risk algısını yükseltmesine rağmen güvenli bölge ve müşterek harekat merkezinde anlaşılması, S-400 konusunun şimdilik geride kalması da TL'yi destekliyor.

9 Ağustos günü dolar/TL güne 5.4780 ile başlıyor. Euro ise 6.13 seviyesinde. Altın fiyatı spot piyasada 1500 doların üzerinde, gram altın ise 265 lirayı geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 08:06
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Seyir halinde olan aracın sürücüsü direksiyonu bırakıp yemek yedi
    1. (Özel) Seyir halinde olan aracın..
    2. (Özel Haber) Mustafa Kaplan: “Ligde..
    3. Suudi Arabistan Husilere ait İHA'yı..
    4. Hindistan’da savaş uçağı düştü
    5. Toplu iş sözleşmesi son dakika son..
    6. Kurban Bayramı’nda beslenmeye dikkat
    7. Van’da “Toplum Kalkınmasında Gönül..
    8. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü:..
    9. Ankara Şehir Hastanesinde bir ilk daha
    10. Vali Demirtaş terfi eden Günaydın’a..
    11. Fransız sokak müziği grubunun "ezan"..
    12. "Barış Koridoru" Türkiye’den..
    13. Doğumun yaklaştığını anlamanıza..
    14. Serbest piyasada döviz fiyatları
    15. Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi..
    16. Yumruğunu gösterdi! Hükümet sorunu..
    17. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı..
    18. Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
    19. Genç kızı öldürdü, ifadesi şok etti!
    20. Bayram namazı saatleri
    21. Van’da 900 paket kaçak çay ele..
    22. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Besyo..
    23. (Özel) Ümraniye’deki servisçi kavgası..
    24. Antalya'da motosiklet ile otobüs..
    25. Bıçakçılarda kurban yoğunluğu
    26. Çin'de Lekima Tayfunu için kırmızı..
    27. Adana’da dolandırıcılık iddiası
    28. 17 yıl yaşaması “imkansızdı”, o..
    29. (Özel) Kurban Bayramı’nın ikramlıkları..
    30. Sudan'da idam cezalarını askıya aldı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    ABD resmen açıkladı: Hazırız
    ABD resmen açıkladı: Hazırız