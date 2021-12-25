Dolar balonuna sarılanlar büyük şokta! Ekşi Sözlük soytarıları, bir gecede milyonlarını batırdı

‘Operasyon merkezi’ olarak çalışan ve adı imza attıkları skandallarla gündemden düşmeyen Ekşi Sözlük’teki, soytarılar, büyük şokun altında kaldı.

Döviz bürolarına koşup dolar satın almışlar

Dolar operasyonunda manipülasyoncuların oyununa gelerek ‘dolara’ sarılan ve AK Parti hükümetinin tarihi hamlesiyle büyük şok yaşayan Ekşi Sözlükçülerin, döviz bürolarına koşup bütün paralarını yatırdıkları ortaya çıktı.

Türkiye ‘dolar operasyonu’na bir gecede ‘dur’ dedi!

Reel ekonomik göstergelerde hiçbir sorun olmamasına rağmen yurtiçi ve yurtdışından döviz kurları üzerinden çekilen operasyona Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye bir gecede ‘dur’ demeyi başardı.

Ekşi Sözlük’ün soytarıları kara kara düşünüyor!

Vesayetçi geçmişiyle bilinen TÜSİAD ve CHP’nin yönlendirmeleriyle dolar kurunun artışından yararlanmak isteyen Ekşi Sözlük’ün sözde yazarları, milyonları kaybedince ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladı.

“Açlık” edebiyata yapan ve dolar balonuna sarılan Ekşi Sözlükçüler ve diğerleri ‘yazarların 20 aralık 2021 kayıpları’ başlığıyla yapılan bazı yorumlar şu şekilde;

“üniversite sınavında ilk bine girmiş zeki bir mühendislik öğrencisi olarak binance için yazdığım alttan toplama botu sayesinde 340 bin lira kar ile eşlik ettiğim kayıplar listesi . yazdigim bot 12.60a dusen tetherden 100 bin dolar alıp 16dan sativermis. ama ben sizler kaybederken bu kazancima sevinemiyorum. ben zaten diğer coinlerden yeterince kazanıyorum. keşke sizlerin parasına bir şey olmasaydi.

edit: botu isteyenler oluyor. arkadaslar botu deepwebde 15bin dolardan satıyorum. herkes kullanırsa ise yaramayacak bir bot. o yüzden paylasamayacagim.”











