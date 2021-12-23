Dolar bahane zamlar şahane! Halk zamlara müdahale edilmesini istiyor

Son dönemde dolar kurunun rekor üstüne rekor kırması üzerine gıda başta olmak üzere birçok ürün zamlandı. Fiyat artışları dayanılamayacak seviyelere kadar gelirken, vatandaşın alım gücü kalmadı.

Özellikle gıda fiyatlarındaki artış ailelerin temel ihtiyaçlarını kısmasına neden olurken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TL mevduatlarına kur düzenlemesi geleceğini duyurmasının ardından dolar, bir gecede yüzde 30'dan fazla düştü.

Piyasada yaşanan olağanüstü gelişmeler sonrası gözler kuru bahane ederek fiyat artıranlara çevrildi. Birçok kişi, özellikle zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden indirim bekliyor.

Doların bir günde yüzde 30'dan fazla değer kaybetmesi sonrasında herkes “Dolar artınca fiyat artışına gidenler, şimdi fiyatları düşürecek mi?” sorusunu sormaya başladı.

Özellikle gıdada yaşanan fiyat artışları vatandaşı zor duruma sokmuştu. Dolardaki düşüş sonrası gözler marketlere çevrildi. Vatandaş, zincir marketler öncülüğünde gıda perakendecilerinden fiyat indirimi bekliyor.

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik tablonun beraberinde getirdiği zamlar, hâlâ gündemin önemli başlıklarından biri olmayı sürdürürken İLKHA’ya konuşan Gaziantep halkı, döviz kurundaki gerilemeye rağmen fiyatların aynı seviyede kalmasına tepki gösterdi.

Zamlara müdahale edilmesini istediklerini belirten vatandaşlar, kur artışı bahanesi ile etiketlere gelen zamlardan büyük oranda düşüş beklediklerini dile getirdiler.

Dolar ve eurodaki sert düşüşün gıda, akaryakıt ve diğer kalemlerde de olması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, doları bahane ederek her şeyin fiyatını yükseltenlerin bir bahanesi kalmadığını, özellikle gıda maddelerindeki yüksek fiyatların düşmesi gerektiğini söylediler.

“Zamların önüne geçilmesini istiyoruz”

Hem devlet hem de esnaf tarafından yapılan zamların geri çekilmesini istediklerini belirten Hakan Yıldız, “Yapılan zamların önüne geçilmesini istiyoruz. Daha rahatlatıcı bir ortam olmasını istiyoruz. Giderlerimizin azalmasını istiyoruz. Zamlara el atılsa daha iyi olur. Fiyatları düşünmeyenlere cezaların uygulanması lazım. Asgari ücretle geçinenler ve durumu iyi olmayanlar var. Ürünleri yüksek fiyatlara satmamaları lazım. Ürünü değerinde satmaları lazım. Bu konuda devletinde elinden geleni yapması lazım. İndirim yapmayanlara ceza kesmesi lazım.” dedi.

“İndirim talep ediyoruz”

Akaryakıt ve gıda fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirten Adem Ak, “Dolar düştü ama ne aracımızınyakıtının fiyatı ne de marketlerden aldığımız ürünlerin fiyatı düştü. Allah sonumuzu hayır eylesin. Hükümette yetişemiyor. Herkes cebine gireni düşünüyor. Fiyatlardan dolayı stokçuluk yapıyorlar. ‘Benim cebime ne kadar girerse o kâr’ diye düşünüyor, hiç kimse vatandaşı düşünmüyor. Zaten önceden denetim yapılacağını bildiklerinden dolayı hazırlıklarını görüyorlar. Denetimde yetersiz gelebilir. İndirim talep ediyoruz ama indirim olacağını da sanmıyoruz. Çünkü ne yazık ki dolara endeksli olarak akaryakıt başta olmak üzere her şeyin fiyatını yükseltenler dolar düştüğünde fiyatları düşürmüyorlar. Geçtiğimiz yıl tonunu bin 200 liraya taksitle aldığımız bir ton kömürü bu sene ise bin 500 liraya ancak yarım ton alabiliyoruz. Yarım ton ile ne kadar ısına biliriz?” diye sordu.

“Fiyatların acilen düzeltilmesi lazım”

Zincir marketlerin denetlenmesi gerektiğini belirten Enver Göydeniz, “Fiyatların düzeltilmesi lazım. Vatandaşa yazık, zaten vatandaşlar zorla para kazanıyor. Fiyatların acilen düzeltilmesi lazım. Dolar düştü ama fiyat kısa zamanda düşeceğini sanmıyorum. Fiyatların düşmesi biraz zaman alacak. İnşallah fiyatlar bir an önce düşer.” ifadelerini kullandı.

“Denetimlerin yapılması lazım”

Doları bahane ederek her şeyin fiyatını yükseltenlerin artık bir bahanesinin kalmadığını belirten Kadir Akyosun, özellikle gıda maddelerinin düşmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Dolar yükseldiğinde her şeye zam yaptılar. ‘Neden zam yapıyorsunuz?’ diye sorduğumuzda, ‘dolara zam geldi. Biz de haliyle zam yapıyoruz’ cevabını aldık. Biz de kendilerini haklı bulduk. Şu anda dolar yüzde 40’lara kadar düştü. Şimdi hangi ürünlerin fiyatı düşecek, hangi ürünlerin fiyatı düşmeyecek, ekmek ve gıda maddelerinde hangi süre içerisinde düşmeler olacak, hep birlikte göreceğiz. İnşallah fiyatlar düşer, bekliyoruz. Zamların artık olmaması ve fiyatların acilen düşmesi lazım. Artık zamlardan bıktık. Zaten zamlar dolar yükseldiği için yapıldı. Şimdi dolar düştü, bir süre sonra zamların hepsinin geri alınması lazım. Devletinde denetimlerini arttırması lazım. Denetimlerin yapılması lazım ki zamlardan etkilenen millet artık rahat bir nefes alsın.”

“Doların düşmesi ile birlikte fiyatlarında düşürülmesini istiyoruz”

Döviz bahane edilerek yapılan tüm zamların geri çekilmesini istediklerini belirten Eren Dişbudak, “Döviz kurundaki artış nedeniyle yapılan zamların tekrar geri alınmasını istiyoruz. Nasıl ki döviz kuru yükseldiğinde zam yapıldıysa, şu anda da döviz kuru düştü ve fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Fakat çıkarcı bir millet olduğumuz için fiyatların düşeceğini pek sanmıyorum. Bundan dolayı denetimlerin yapılması lazım. Bunca denetim yokluğu arasında zamlara yönelik denetimlerin olmaması pek de sorun değil. O kadar denetlenmesi gereken hususlar ki bu konuda denetimlerin yapılmaması sorun olmaz. Stokçuluk yapılmamasını istiyoruz. Doların düşmesi ile birlikte fiyatlarında düşürülmesini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Yüksek fiyatların önüne geçilsin”

Zamların engellenmesi için yetkililerin üzerine düşeni daha fazla yapmaları gerektiğini belirten Yunus Dişbudak, “Şu an herkes çok kötü durumda. Gıda ve akaryakıt fiyatları çok yükseldi. Dolardan dolayı her şeye zam geliyor ama dolar düşünce de indirim yapılmasını istiyoruz. Fakat nedense indirim hiç gelmiyor. Bundan dolayı devletten denetim istiyoruz. Denetimler yapılsın, yüksek fiyatların önüne geçilsin.” diye konuştu.

“Halkı da esnafı da düşünmek lazım”

Gıda denetimlerinin yapılması gerektiğini belirten Samet Albayrak, “Esnafı da düşünmemiz lazım. Çünkü esnaf ürünlerini dolar yüksekken ürünlerini zamlı aldı. Dolar şu an düştü. Fakat doların düşmesi şu anda hiçbir şeye yansımaz. Çünkü dolar tekrar artacaktır. Şu anda da dolar 12-13 lira seviyesinde yer almaktadır. Dolarda herhangi bir indirim yoktur. Halkı da esnafı da düşünmek lazım. Esnaf ürünleri yüksek fiyattan alıyor ve yüksek fiyattan satmak zorunda kalıyor. Devlet ürünlerin ucu satılmasını istiyorsa esnafın zararını da karşılamak zorundadır.” dedi. (İLKHA)