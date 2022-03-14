Dolar alım-satımı yapacaklar dikkat! Hatice Kolçak: Ben öyle yapıyorum

Ekonomist Hatice Kolçak, "Dolar/ Türk Lirası" ve "altın" ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Dolar alım-satım yapacakları yakından ilgilendiren değerlendirmelerde bulunan Kolçak, şu ifadeleri kullandı:

ABD'de FED'in faiz artışısını açıkladığı gün, belki dolarda bir miktar artış olabilir. Arkadaşlar biliyorsunuz, piyasalar önceden her şeyi satın alır ve fiyatlar belirlenir. Yani FED'in 0,25 faiz oranı faiz oranı şuanda piyasada fiyatlanmış durumda.

Bizim Merkez Bankası'nın toplantısında faiz artışında belirsizlik devam ediyor. Benim görüşüm pas geçileceği yönünde. Belirsizlik var ve net bir şey söylemek çok zor.

Bizim Merkez Bankası için de çok zor bir tarih. FED ve bizim Merkez Bankası'na göre; dolar ve gram altında dalgalanmalar olacak çünkü belirsizlik devam ediyor.

Özellikle bu hafta alım-satım yapacaklar için dikkat edilmesi gereken bir hafta. Aşağı düşüşler olabileceği gibi yukarıya çıkışlar da olacaktır. Gün gün ve anlık değişimler yaşayabiliriz. Bu nedenle kademeli alım ve kademeli satış öneriyorum.

Kendi adıma ben öyle yapıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir, isteyen istediğini yapabilir.