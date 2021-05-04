Dolar alacaklar için kritik uyarı: Sıkıntılı bir durum...

Stratejist Rıdvan Baştürk, dolar kurunun 8'in üzerinde seyretmesinin yukarı yönlü riskin devam etmesine olanak sağlayacağını söyledi.

8,30 bandında seyreden dolar kuru ile ilgili konuşan Rıdvan Baştürk "ÜFE-TÜFE makası sıkıntılı bir durumdur. Teknik olarak bant hareketi devam ediyor. 8.00 üzerinde yukarı riski devam. 8.50 direnci önemlidir" dedi.

Ons altınla ilgili de konuşan Baştürk, "Ons altın. 15 Nisan'dan bu yana yatayda. Al gülüm, ver gülüm formasyonu. ABD 10 yıllıkların pozitif kalması yükselişleri sınırlıyor. 1800 direnç, 1760 destektir. Bu bantta trade edilir. Kırılma gelene kadar" ifadelerini kullandı.