Dolar alacaklar dikkat! Uzman isim yeni hafta için tahminini açıkladı: Bu olursa bal börek olacaktır

Dolardaki gidişatın ne olacağı merakla takip ediliyor. Uzmanlar dolarda bir düşüş yaşanacağı ve bunun alım fırsatı olacağını düşünüyor.

İşte Oktay Teknik Analiz tarafından yapılan değerlendirme:

Dolarda geçen haftayı 9,61 seviyeleri civarında kapattık. Şimdi dolarda yön yukarı, ama tabii ki gevşemeler olacaktır. Gevşemeler bir fırsat yaratacaktır. Neden; Çünkü Merkez Bankası'nın en son toplantısında artık herhangi bir şekilde TL'yi savunamayacaklarını söyledi Merkez Bankası başkanı ve bundan sonra doların yükselişinin önünün açık olduğunu görüyoruz. Tabii ki faiz kararları ile birlikte olacaktır faizde indirim devam edecek ve aynı zamanda da enflasyon yükselmeye başlayacak.

Şimdi kısa vadede ne olacak? 9,85 geçilmediği müddetçe kısa vadede karşımızda direnç olacaktır. Gevşemeler de 9.25, 9.30 destek olacaktır. Ana destek çok sabırlı birisi için 9.08 olacaktır. 9.08 en iyi nokta olur. 25-30 bu aradaki destek noktalarından herhangi birisi iyi bir fiyat olarak karşımıza çıkacaktır. Yukarı yön bekleyenler açısından ki ben de yukarı yön beklediğimi ifade edeyim.

9.30'lara yaklaştığında burası yeni alım bölgesi yeni fırsat kapısı olarak düşünülebilir. Daha aşağısı olursa o da bal börek olacaktır.