Dolar alacaklar dikkat! Hatice Kolçak açıkladı: Bu emare yok

Ekonomist Hatice Kolçak, haftanın ilk işlem gününde piyasalara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İlk olarak petrol fiyatlarının yeni haftada yükleşikte olduğunu aktaran Kolçak, bunun sebebinin devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Suudi Arabistan petrol şiketi Aramco'ya düzenlenen saldırının olduğunu aktardı.

Borsalardaki yükselişle ilgili ekonomist Koçak "Amerika borsalarında piyasalar iyi gidiyor. Bu durum küresel piyasalara da yansıdı. İşler borsa tarafında iyi gidiyor. Bu artış devam edecek mi? Aslolan bu. Ama şunu unutmayalım ki; bu savaş ortadan kalkmadığı sürece piyasa her zaman satış yiyebilir. Yani piyasa tekrardan dibi görebilir. Bu risk olduğu sürece yükselişin devam edeceğini söyleyemeyiz. Bunu söyleyebilmemiz için elimizde bir şey olması gerekir. Yani savaşın bitmesi gerek." dedi.

Dolarla ilgili de açıklamalarda bulunan Hatice Kolçak şunları kaydetti:

Dolar / TL aşağı gitme emaresi taşımıyor. 14.50'leri kırarsa yani altını görürse 'buradan 14'lere geri çekilme olabilir' diyebilirim. Oralara da gelmiyor. Doların aşağıya inmesi için başka hamlelerin gelmesi lazım.