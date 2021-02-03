Dolar alacaklar dikkat! Bomba tahmin geldi: TL alımı yönünde pozisyon aldılar...

Yabancı para girişinin ve döviz satışının hızlanmasıyla dün güne 7.1860 lira seviyesinden başlayan dolar, 7.0922 seviyesine inerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolar günü 7.1710 liradan tamamladı. Euro ise 8.6820 liradan başladığı günü 8.6400 liradan tamamladı.

Merkez Bankası'nın verdiği net mesajlar, özellikle enflasyonda yıl sonu hedefi olan yüzde 9.4'e doğru düşüşün devam edeceğine ikna olunana kadar faiz indiriminin gündemde olmadığını açıklamasıyla piyasalarda yüksek faizin fiyatlanmaya başlandığına dikkat çekildi.

Türkiye'ye yönelik en tutarlı döviz kurları tahminleri ile bilinen ABD merkezli finans kuruluşu Citigroup, Türk Lirası'nda alım yönünde pozisyon aldıklarını açıkladı. Dolar kurunda kısa pozisyon alırken kurun 7 liranın altına gitmesini bekleyen Citigroup raporunda “Piyasalar Merkez Bankası'nın yeni şahin retoriğini olumlu karşıladı” denildi.

'6.80'e kadar sürebilir'

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, günlük piyasa bülteninde 7.30 desteğinin kırılmasıyla dolardaki satışın hızlandığına dikkat çeken İş Yatırım ekonomistleri para girişinin devam etmesi durumunda bu hareketin 6.80 – 6.90 lira seviyesine kadar sürmesini bekliyor. Ancak gerek enflasyonun yüksekliği, gerekse ücretlerdeki artış nedeniyle bu seviyede kalmasının zor olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Societe Generale, Citigroup, Bank of Mitsubishi Tokyo gibi yabancı kurumlar Türk Lirası'nda alım yönünde pozisyon aldı.

Tükenen rezervlerin inşası zaman alacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin politika kredibilitesini iyileştirmek için pozitif adımlar atıldığını, ancak bu sürecin ve aynı şekilde Türkiye'nin tükenen döviz rezervlerinin yeniden inşa edilmesinin zaman alacağını bildirdi. Raporda, “TCMB'nin sınırlı bağımsızlığı var. Politika yapıcıların ekonomik büyümeyi desteklerken, iç ve dış dengesizlikleri nasıl azaltacakları belirsiz” denildi.

Borsa endeksinde 1550 puan uyarısı

Küresel piyasalarda esen olumlu hava ile TL'deki değerlenme birleşti. Borsa İstanbul'da şubat ayına yükselişle başlayan BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1.27 oranında yükselişle 1.511 puandan tamamladı. Şeker Yatırım ekonomistleri dün yayınladıkları aylık strateji raporuna göre global borsalarda satış baskısı güçlense de bol likiditenin desteğiyle belirli seviyelerde alımların yeniden kuvvetlenmesi bekleniyor. Bu bağlamda, ay içinde kâr satışlarının devam edebileceğini; ancak ay sonuna doğru piyasaların yeniden güçlenmeye başlayacağını öngörüyor. Borsada 1.550 puan ve üzeri yükselişlerin satış fırsatı olabileceği belirtiliyor.