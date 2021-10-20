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Ekonomi Dolar 9.2 TL'nin altına düştü
Ekonomi

Dolar 9.2 TL'nin altına düştü

Haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9.27'yi aşarak başlayan ve 9.33 seviyesini görerek rekor tazeleyen dolar kuru 9.2'nin altına indi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 22:32:00 - 2021-10-20 22:39:36
Dolar 9.2 TL'nin altına düştü

Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9.27'yi aşarak başlayan ve 9.33 seviyesine ulaşarak rekor tazeleyen dolar kuru 9.2'nin altına düştü.

Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran ve haftaya da yükselişle başlayan dolar kuru bugün (22:05) itibariyle 9.2'nin altına indi.

Euro ise 10.75 lira seviyesinden güne başlamış, 10.83' ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

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