  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Dolar 7.50'yi test etti
Ekonomi

Dolar 7.50'yi test etti

Dolar kuru dalgalı seyir sürüyor. Hafta başında 7.22'ye kadar inen dolar/TL dünkü beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından 7.40 üzerine çıktı ve gece tahvil faizlerindeki hareketle sığ piyasada 7.50'yi test etti. 4 Mart sabahı dolar 7.45 TL'den el değiştiriyor. Piyasalarda bugün ABD'den gelecek iki kritik veri ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek

Yeniakit Publisher
2021-03-04 09:23:00 -
Dolar 7.50'yi test etti

TCMB'nin sıkı para politikası adımları ve sözlü yönlendirmeleriyle hızlı bir şekilde 8'li seviyelerden 6.85 altına kadar gerileyen dolar/TL, ABD 10 yıllık tahvillerindeki beklenmedik yükseliş sonrası 7 seviyesinin üzerindeki dalgalı seyrini sürdürüyor.

Haftaya aşağı yönlü başlayan dolar kurunda ilk işlem günü 7.20'lere inilirken kalıcılık sağlanamadı. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası 7.40 üzerine çıkan dolar/TL, gece tahvil faizlerindeki hareketle sığ piyasada 7.50'yi test etti.

Dolar endeksi de küresel ölçekte yükselişini sürdürürken 91 puanın üzerindeki seyir sürüyor.

Piyasalarda bugün ABD gündemli yoğun haber akışı izlenecek. İşsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verilerinin ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

canullah

Bu piyasada dalgalanması normaldir. Bi müjdele gazı alınır. sıkmayın canınızı.
  • Yanıtla
Payitaht Abdülhamid hayranlarına kötü haber! Veda kararı çıktı
Medya

Payitaht Abdülhamid hayranlarına kötü haber! Veda kararı çıktı

TRT1'de Cuma günleri ekranlara gelen Payitaht Abdülhamid, bu sezon ekranlara veda ediyor.
HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!
Siyaset

HDP'nin kucağından acılı annelere giden CHP'ye soğuk duş!

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutan acılı aileler, 549 gün sonra kendile..
Yeni parti hamlesi! HDP kapatılırsa o partiye geçecekler
Gündem

Yeni parti hamlesi! HDP kapatılırsa o partiye geçecekler

Terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'nin kapanması durumunda milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay