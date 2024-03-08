'Dolar 39 lira olacak' demişti! Muhalif ekonomist Atilla Yeşilada dolar tahminini apar topar güncelledi

Ekonomist Atilla Yeşilada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uyguladığı ekonomi programının büyük ölçüde başarılı seyrettiğini ancak enflasyon konusunda zorlukların sürdüğünü söyledi.

"Kredi hacmini kontrol altına aldı. CDS (Kredi Risk Primi) düştü. Dış borçlanma yeniden başladı. Dünya Bankası gibi çok uluslu bankalardan bu yıl 20 milyar dolar civarında proje kredisi alınacak. Bunlar küçümsenmeyecek şeyler. Çok az da olsa sıcak para geliyor. Dış ticaret dengeleniyor. Cari açık muhtemelen yüzde 33 oranında düşecek" diyen Yeşilada, tüm bunların yanında sokaktaki insan için önemli olanın 'peynirin fiyatı' olduğuna dikkat çekerek enflasyon ve hayat pahalılığına işaret etti.

Orta Vadeli Program'ın en zayıf ayağının 'enflasyon' olduğunu ileri süren ünlü ekonomist, kredi kartı harcamalarındaki artışın da mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

İşte Yeşilada'nın Mesele Ekonomi adlı Youtube kanalında ve kendi sosyal medya platformundaki açıklamalarından satır başları:



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Genel KDV'de artış beklemiyorum ama özel vergiler sözkonusu olabilir. Lüks tüketim maddelerinde vergi artırılacaktır. İlk yapılacak şey gelir ve servet vergisi üzerinde çalışmaktır.

Kredi kartları üzerine kesin bir 'güzellik' yapacaklar. Samimi olarak söylüyorum; kredi kartı borcuyla yaşayanları uyarıyorum: Çok kötü oyacaklar hepinizi. Çünkü başka çaresi yok. Kredi kartıyla tüketim çılgınlığını durdurmaları gerekiyor her anlamda. Bu, toplumun ruh sağlığı açısından da şarttır.

Kredi kartında taksit ya kaldırılacak ya azaltılacak. Mallara göre taksit konusunda kısıtlama gelebilir. Kredi kartı faizleri artabilir. Ama bir şekilde kredi kartı çılgınlığının durdurulması gerekiyor.

Mehmet Şimşek TL/döviz kuru konusunda haklı. Buradan herkese sesleniyorum. Devalüasyon falan beklemeyin. Böyle bir şey olmayacak. Gelecek kışa kadar, seçimi kim kazanırsa kazansın, Mehmet Şimşek gitsin ya da kalsın, hiçbir şekilde Türk Lirası aylık yüzde 2,5'ten fazla değer kaybetmeyecek. Seçimden sonra devalüasyon iddialarına kanmayın. Bence şu anda TL mevduata geçmemekle büyük para kaybediyorsunuz.

Doların yükselişe geçmesi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini olumsuz etkileyecek ancak Türkiye'nin özel bir durumu var

Amerikan ekonomisi büyüyor. Dünyayı sarsacak bir teknolojik evrimin içindeyiz ve bu evrimin kaynağı Amerika Birleşik Devletleri. Yapay zeka ve Nvidia rallisinden bunu anlıyoruz. Donald Trump seçildiğinde ithalatı kısıtlayacağını açıkladı. Bu durum ABD'de enflasyon baskısını tetikleyecek. Doların yükselişe geçmesi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini olumsuz etkileyecek ancak Türkiye'nin özel bir durumu var.

Meslektaşlarım hemen her gün 'seçimden sonra devalüasyon olacağı' iddialarıyla yayın yapıyor. Onlara hayret ediyorum. Mehmet Şimşek seçimden sonra devalüasyon olmayacağını, cari açığın da 30-35 milyar dolara indirileceğini söylüyor. Bunları gerçekçi buluyorum. Seçimden sonra faizler artacak ve Türk Lirası daha cazip hale gelecek. Bunu söyleyen sadece ben değilim. GP Morgan, 500 baz puan faiz artırımı beklendiğini açıkladı.

Merkez Bankası politika faizinin 60'lara kadar gitmesi olası. Mevduat ve kredi faizleri de yükselecek. Bunlar Türk Lirası'na yönelimi artıracak. Zaten yazın devalüasyon yapamazsınız. Turizm gelirleri var. Türkiye'de turizm İspanya'dan daha pahalı hale gelmiş olsa da bu yıl 45-50 milyar dolar döviz gelecektir. Dolayısıyla Merkez Bankası, rezervlerin erimesinden rahatsız değil çünkü yaz aylarında telafi edilecek.

Türk Lirası'nın Merkez Bankası'nın izin verdiği orandan daha fazla değer kaybetmesi ekonomik programı bitirir. Dolayısıyla dövizde çok rahatız, siz de rahat olun. Dünyada kral dolar, Türkiye'de ise Türk Lirası.