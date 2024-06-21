Dolar 33 liraya yaklaşıyor! Döviz piyasasında sürpriz: Dolar 2 günde 6 ruble eridi.. Dolar tahmini

Dolar/TL'de günlük sınırlı yükselişler devam ediyor. Dün günü önceki kapanışının yüzde 0,87 üzerinde 32,8141'den tamamlayan kur, bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,8650 seviyesinden işlem görüyor.

19 Haziran akşamı bazı döviz bürolarında 86 rubleye nakit dolar alıabilirken Merkez Bankası'nın bugün için resmi döviz kuru 82,63 oldu. Şimdi uzmanlar dövizde bu düşüşe neden olan faktörleri değerlendirmeye çalışıyor.



RBC'nın hesabına göre don iki günde dolar 6,39 ruble yani yüde 7,18 değer kaybetti. Euro ise 6,65 ruble ya da yüzde 6,94 düştü. Yen 1,07 ruble, yan, yüzde 8,71 eridi.



Daha geçen hafta, yaptırım kararı öncesi bankaların ABD doların 92 rubenin üzerinde sattığını hatırlatan uzmanlar, dün döviz büfelerinde 87 rubenin de altına inildiğine dikkati çekiyor.



Bu düşüşe ilişkin uzmanlar arasındaki en popüler açıklama, yaptırımların ithalat ödemelerinde ek zorluklar yaratması ve bu nedenle dış ticarette bir dengesizlik ortaya çıkmasıyla dövize olan talebin azalması.



Bazı uzman görüşleri özetle şöyle:



"Rublenin şu anki güçlenmesi, özellikle bu dönemde döviz talebindeki keskin düşüşle bağlantılı. Gerçek şu ki, OFAC, bir sonraki yaptırım paketine yeni tüzel kişileri ve bireyleri dahil etmenin yanı sıra, uluslararası finans kuruluşlarına, ikincil yaptırımlara tabi olabilecekleri uyarısı yaptı. Bu büyük olasılıkla hem mallar için ödeme kabul etmede hem de bu tür ticari işlemleri yürütmede zorluklara yol açtı. Mevcut durum 2022 yazında dış ticaretin sert şekilde düşüşüyle dolar kurunun 50'nin altına düştüğü döneme benziyor."



"Rusya Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda daha da katı hale gelebilecek sıkı para politikası ortamında ulusal para biriminin gözle görülür şekilde güçlenmeye devam ediyor. Yüksek faiz oranların halkı tasarrufa teşvik etmesinin yanı sıra tüketici talebini de azalttığı, bunun da ithalat üzerinde baskı oluşturduğu ve döviz talebini azalttığı söylenebilir."



"Rublenin güçlenmesindeki baskın faktör, dolar ve euro cinsinden döviz ticaretinin askıya alınması ve genel olarak Rus müşterilerin döviz pozisyonlarının kapatılması olabilir. Döviz yatırımlarının riskleri yeniden düşünülüyor. Rublenin güçlenmesine neden olan diğer faktörlerin yanı sıra, rublenin daha da güçleneceği korkusu nedeniyle vergi döneminde ihracat döviz kazançlarının erken satışı olası faktör olabiir."



"Rublenin çok güçlü olması ihracat gelirleri üzerinde baskı unsuru. Ddolayısıyla rublenin güçlenme eğiliminin devam etmesi halinde yetkililer döviz kurunu ekonomik açıdan daha makul seviyelere döndürmeye yardımcı olacak önlemler alabilir."



"Ruble daha da güçlebirse Rusya Merkez Bankası, bütçe kuralı kapsamında döviz kazançlarının zorunlu satışını iptal etmeyi ve yuan satışını askıya almayı teklif edebilir"

ÖNE ÇIKAN VİDEO