Dolar 24 liraya dayanırken elinde doları olan dikkat: Dünya Konseyi rakam verdi: 100 dolar düşse bile!

Altın fiyatları 3 ayın dibini görmüştü! Dünya Altın Konseyi rakam vererek tahminini açıkladı: Ons altın, Fed faiz kararı sonrası 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken, dolar/TL kuru da düşüşe geçti. Gram altın fiyatı bu gelişme ile rekor seviyeden geri çekildi. ‘Altın düşecek mi, yükselecek mi?’ diye merak edenler uzman yorumlarını araştırırken Dünya Altın Konseyi’nden önemli bir açıklama geldi. “Altın fiyatlarının 1.900 doların altına düşme ihtimalini doğuracak ters rüzgarlar görmeye devam edecek” diyen uzmanlar, 100 dolarlık gerilemede bile piyasanın halâ sağlıklı olduğunu söyledi...

ABD Merkez Bankası Fed'den gelen yeni sinyaller, ons altın üzerindeki baskıyı devam ettiriyor. Fed son olarak para politikasının sıkılaştırılmaya devam edileceğini ve yıl sonuna kadar 2 faiz artırımı olabileceğini işaret etmişti. Bir süredir yatay bir seyirde ilerleyen ons altın fiyatı bu gelişmenin ardından 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının ons fiyatı bugün ise 1970 dolar seviyelerinde bulunuyor.

ALTIN İÇİN 2 HAFTA UYARISI

Analistler, Fed'in Temmuz'da 25 baz puanlık bir faiz artırımı yapması olasılığının yüzde 72 olarak fiyatlanmasının altın fiyatında güçlü bir toparlanmayı engellediğini belirtiyorlar. Marex'in metal analist Edward Meir, altın fiyatının gelecek 2 haftada da 1.931-2.000 dolar aralığında dalgalanmanın devam edeceğini savundu.

GRAM ALTIN FİYATI DÜŞÜŞTE

Gram altın fiyatı ise Dolar/TL kurundaki yükselişten destek alarak 1498 liranın üzerine çıkarak rekor kırmıştı. Ancak Fed faiz kararı sonrası tarihi zirvelerden gerileyen dolar kuru ve ons altındaki düşüş altının gram fiyatını da aşağı çekti. Hafta sonu serbest piyasada altın fiyatları kırmızı bölgede yer alırken gram altın 1.486 TL seviyelerinde bulunuyor. Çeyrek altın 2.487 TL, Cumhuriyet altını 10.095 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 1.437 TL’den değerleniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

DÜNYA ALTIN KONSEYİ’NDEN YENİ TAHMİN

Dünya Altın Konseyi’nden çarpıcı altın tahmini geldi. Dünya Altın Konseyi’nin Amerika kıtası baş piyasa stratejisti Joseph Cavatoni, Federal Rezerv’in sağlam bir şahin eğilimi sürdürdüğünün açık olduğunu belirtirken, bu tavrın devam etmesi halinde olacaklara ilişkin değerlendirmede bulundu. Yaz aylarına dikkat çeken uzman isim, bu durumun kısa vadede altın fiyatları üzerinde dalgalanmaya yol açacağını dile getirdi.

Uzman isme göre altın fiyatlarının 1.900 doların altına düşme ihtimalini doğuracak ters rüzgarlar görmeye devam edecek. Ancak Cavatoni, fiyatlar 100 dolar düşse bile piyasanın hala sağlıklı olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı'ndan sonra orta vadeli ekonomi programın eylül ayında belirleneceğini "Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacaklarını söyledi.

Dolarda düşüş dönemi başladı! 17 Haziran 1 dolar kaç TL oldu?

17 Haziran Cumartesi sabahı Dolar kuru alış fiyatı 23,6119 TL oldu. Dolar kuru satış fiyatı 23,6169 TL'yi gördü.

17 Haziran Cumartesi sabahı Euro kuru alış fiyatı 25,7109 TL. Euro kuru satış fiyatı 25,9669 TL.

DÜŞÜŞ DÖNEMİ BAŞLADI!

Dolar kuru üzerinde yapılan fiyatlama bir önceki gün kapanışına göre -0,13 gerileme gösterdi. Kırmızı ibre bu sabah yine yatırımcıyı karşıladı.