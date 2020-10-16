Dolar 2020 sonuna kadar ne kadar olacak? Ekim, Kasım, Aralık 2020 dolar tahminleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,76'ya yükseldi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 62 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Eylülde yüzde 1,46 olan Ekim ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,62 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 11,46'dan 11,76'ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,15'ten 10,53'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,86'dan 9,05'e yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,5990'dan 7,8979'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,9372'den 8,3087'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 22,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 28,2 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 20,2 milyar dolardan 22 milyar dolara yükseldi.

Dolar ne kadar?

16 Ekim 2020 güncel dolar alış satış verileri:

Küresel piyasalar, son günlerde yaşanan kayıplar sonrası haftanın son işlem gününde bir toparlanma çabası içerisinde olsa da artan vaka sayıları bu hareketi sınırlıyor.

Yurt içinde ise dolar/TL ve euro/TL güne yatay seyirle başladı.

Haftanın son işlem gününde dolar/TL, 7,94; euro/TL 9,33'ten el değiştiriyor.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) aşı çalışmaları, teşvik paketi ve ABD başkanlık seçimlerine ilişkin haber akışının gündemin ön sıralarındaki yerini koruduğunu kaydeden uzmanlar, ayrıca jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de izlendiğini bildirdi.