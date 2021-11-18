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Ekonomi Dolar 11 liraya dayandı! İşte son durum
Ekonomi

Dolar 11 liraya dayandı! İşte son durum

Tüm gözler Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, dolar bu sabah saat 4.20 sıralarında bir rekor daha kırarak 10.93 lirayı gördü.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 08:39:00 -
Dolar 11 liraya dayandı! İşte son durum

Piyasanın gözü kulağı Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında. Dolar bugün sabaha karşı saat 4.20 sıralarında 10.93 lirayı gördü. Dolar sabah saatlerinde 10.86'dan işlem görürken euro da 12,30'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası, eylül ayından beri toplamda 300 baz puan faiz indirimine gitti. Ekonomistlerin tüm uyarılarına rağmen bu günde 100 baz puan indirim bekleniyor.

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