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Yerel Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Yerel

Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Telefonda anlaştığı kişiden altın almak üzere Adana’dan Manisa’ya gelen kişi, polisin durumu fark etmesi üzerine dolandırılmaktan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:20:00 -
Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Polis ekipleri, şüpheli davranışları nedeniyle bir bankadan kredi çekmek isteyen V.G. (65) ile görüştü. V.G, telefonuna gelen mesaj üzerine temas kurduğu kişiden yüklü miktarda altın satın almak üzere Adana’dan Manisa’nın Salihli ilçesine geldiğini anlattı.

Polis ekipleri, altın alışverişi yapılacak noktada H.Y’yi (29) yakaladı. Zanlının yanında getirdiği poşette, üzerinde tuğra bulunan 255 adet sahte altın ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. tutuklandı.

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