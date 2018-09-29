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Dolandırıcılıkta yeni yöntem! 'Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlı insanları dolandırdı

Eskişehir'de çeşitli tarihlerde 4 yaşlıyı dolandırdığı iddia edilen İ.D. (34), polis tarafından yakalandı. İ.D., yapılan sorgulamasının ardından 'kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 21:42
Dolandırıcılıkta yeni yöntem! 'Çocuğunuz kaza yaptı' diyerek yaşlı insanları dolandırdı

Eskişehir'de geçen 19-24 Eylül tarihleri arasında Şeker Mahallesi'nde M.A. (93), Emek Mahallesi'nde G.A. (83), Esentepe Mahallesi'nde M.Y. (81) ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturan A.Y. (72), evlerine gelip kendilerine "Çocuğunuz, torununuz kaza yaptı. Beni hastaneden gönderdiler. Paraya ihtiyaç var" diyen bir kişi tarafından dolandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şikayet üzerine yaptıkları araştırmada, şüphelinin daha önce de benzer suçlardan kaydı bulunan İ.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, İ.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.D. yapılan sorgulamasının ardından, 'kişinin algılama yeteneği zayıflığından faydalanmak suretiyle dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.

MHP'nin af teklifini destekliyor musunuz?

MHP'den ilginç açıklama! Dolandırıcılar ve torbacılar da 'af'tan yararlanacak

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 21:42
  1. Eskişehir
  2. Dolandırıcılık

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