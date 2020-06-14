  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dolandırıcılık zanlısı 7 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-14 11:11:11 -
Dolandırıcılık zanlısı 7 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak telefonla aradıkları bir kadından 85 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 5 Haziran'da Bostancı Mahallesi Armağan Sokak'ta oturan Fatma Ceyda B'yi (64) telefonla arayan bir kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı.

Şüpheli, Fatma Ceyda B'ye kredi kartı ve sağlık sigortası satmaya çalışma bahanesiyle bir süre oyaladı. Hesabından sigortadan dolayı para kesileceğini öne süren şüpheli, kadını parasını başka bir hesaba aktarmayı kabul ettirip 85 bin lirasını dolandırdı.

Şikayet üzerine Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Polis, 10 Haziran'da Ümraniye, Sancaktepe ve Kağıthane'de düzenlediği baskınla dolandırıcılık olayına karışan Bayram T. (23), Musa Y. (21), Hasan Hüseyin H. (28), Harun K. (21), Serhat A. (18), Emre Y. (25), Fatih A. (21) ve Recep K'yi (23) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Harun K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 7 şüpheli tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı