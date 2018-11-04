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Dolandırıcılık ve cinayetten aranan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık suçundan aranan kadın ve cinayet suçundan aranan adam yakalandı.

04 Kasım 2018 Pazar 16:02
Dolandırıcılık ve cinayetten aranan 2 kişi yakalandı

Eskişehir'de 20 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Sinem Ö. ile cinayet suçundan hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dursun G., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar bürosu ekipleri, dolandırıcılık suçundan aranan Sinem Ö.'yü kent merkezindeki bir evde yakaladı. Ekipler, adam öldürme suçundan hakkında 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Dursun G.'yi de başka bir evde yakalayıp gözaltına aldı. Sinem Ö. sevk edildiği adliyede Sulh ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Dursun G. de adliyedeki işlemlerinin ardından Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 16:02
  1. Eskişehir
  2. Dolandırıcılık
  3. Cinayet
  4. Asayiş operasyonu

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