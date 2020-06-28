  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dolandırıcılık şebekesine "Marina Operasyonu"

Ankara merkezli 3 ilde lüks otomobil ve yat ticareti yaptığını iddia edip, dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 11:09:23 -
Dolandırıcılık şebekesine "Marina Operasyonu"

ANKARA (AA) - Ankara merkezli 3 ilde lüks otomobil ve yat ticareti yaptığını iddia edip, dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Antalya'ya yerleşip kiraladıkları ofislerde lüks otomobil ve yat ticareti yaptıkları görüntüsü veren ve bu yolla vatandaşları dolandıran suç örgütünün faaliyetini tespit etti.

Zanlıların lüks otomobil ve yatlar için alıcıymış gibi pazarlık yaparak, yüklü miktar miktarda kapora verdiğini, bu yolla güven kazanmaya çalıştıkları, böylece araçların tescillerini kendi üzerlerine geçirdikleri, geriye kalan parayı ise ödemeden ortadan kayboldukları, verdikleri çeklerin ise karşılıksız çıktığı belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli Antalya ve Eskişehir'de dolandırıcılık şebekesine yönelik eş zamanlı "Marina Operasyonu" düzenledi.

Gözaltına alınan 11 zanlının adreslerinde yapılan aramalarda 4 silah ile çeşitli dökümanlar ele geçirildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı