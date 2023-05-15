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Yerel Dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama
Yerel

Dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-05-15 12:24:00 -
Dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama

Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce Bilecik, İstanbul ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, M.K, O.Ö, C.C.Ş. ile H.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 1 bilgisayar, 23 banka kartı, hesap cüzdanı, suçtan kazanıldığı değerlendirilen 2 bin 35 lira, 770 dolar, 200 avro ve 50 sterlin ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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