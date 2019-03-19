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Dolandırıcılık çetesinin lideri vergi rekortmenleri arasında çıktı!

İnsanlara hileli yöntemlerle imzalar attırıp bu imzalarla senetler düzenleyen dolandırıcılık çetesinin lideri Ümit Selim Özkan'ın geçmişte elde ettiği haksız kazançlarla vergi rekortmenleri arasında yer aldığı belirlendi.

19 Mart 2019 Salı 15:59
Dolandırıcılık çetesinin lideri vergi rekortmenleri arasında çıktı!

Kayseri'de 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, tebligat imzalattıkları kişilerin imzalarını hileli yöntemlerle senetlere işleterek, dolandırıcılık yapan suç örgütünün mağdur ettiği kişi sayısının 30'u bulduğu ve 20 milyon TL vurgun yaptığı ortaya çıktı. Örgüt lideri olan, tutuklu Ümit Selim Özkan'ın, geçmişte elde ettiği haksız kazançlarla vergi rekortmenleri arasında yer aldığı da belirlendi.

Postacı, kurye, vergi dairesi çalışanı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; 'postacı', 'kurye' ve 'vergi dairesi çalışanı' gibi davranıp, belirledikleri iş insanları ile maddi durumu iyi olan kişileri dolandıran suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün hiyerarşik yapısı

Soruşturmayı sürdüren polis, suç örgütüyle ilgili yeni detaylara ulaşırken, örgütün hiyerarşik yapısı da deşifre edildi. Buna göre, örgütün liderliğini Ümit Selim Özkan'ın yaptığı, Mustafa Baktır'ın çete liderinin yardımcısı olduğu, Volkan Çınar ve Salih Kuburcuk’un kurye görevi yaptığı, örgütün sekretarya görevini ise Hacer Özdemir'in yürüttüğü belirlendi. Daha önce 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanan örgüt lideri Ümit Selim Özkan'ın cezaevi arkadaşı olan Nihat Selvi'nin de örgüt liderinin 'sağ kolu' olduğu kaydedildi.

İmzalar, yazılım programıyla senetlere işlenmiş

Kayseri merkezdeki 4 ofiste faaliyet yürüten çete üyelerinin, kuryeler aracılığıyla mağdurlardan aldıkları ıslak imzaları, yaptırdıkları özel yazılım programıyla senet üzerine işlettikleri, senetlerin üst kısmını ise örgüt liderinin güzel sanatlar fakültesinde eğitim gören ve şu an adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eşi H.Ö.'nün doldurduğu saptandı. Örgütün, faaliyetlerini daha yoğun sürdürmek için güvenilir eleman temin etme noktasında zorlandığı, bu nedenle mağdurlardan alınan imzaların sıraya konularak, zamanı geldiğinde senet üzerine yazıldığı kaydedildi.

Vergi rokertmenleri arasında yer almış

Örgüt lideri Ümit Selim Özkan'ın, geçmiş yıllarda elde ettiği haksız kazançla vergi rekortmenleri arasında yer aldığı, kendisinin icrada birçok dosyası olması nedeniyle paravan şirketleri başka örgüt üyeleri üzerine yaptığı belirtildi.

Kayseri'nin en büyük mali dolandırıcılığı

Kayseri tarihinin en büyük mali dolandırıcılığını ortaya çıkaran polisin soruşturmayı halen devam ettirdiği, mağdur sayısının her geçen gün arttığı ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde benzer yöntemle birçok kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı belirtildi. 30 kişinin, mağdur olduklarını belirterek, polise başvurdukları, yapılan vurgunun 20 milyon TL'yi bulduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:59
  1. Kayseri
  2. Örgüt lideri Ümit Selim Özkan
  3. dolandırıcılık
  4. vergi rekortmeni

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  • dürüstdürüst1 sa önce
    İşte bizim anlatmaya çalıştığımız sözde iş adamları bunlar.

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